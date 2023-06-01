شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت ستوفر روبوت بينج لمتصفحي كروم وفايرفوكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مايكروسوفت عن عدد من التغييرات القادمة لروبوت بينج المعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومن بينها دعم متصفحات الطرف الثالث، مثل كروم وفايرفوكس، وصرح رئيس خدمات الويب والإعلانات في مايكروسوفت، ميخائيل باراخين، في عدة تغريدات على تويتر، بأن فريق تطوير روبوت بينج سوف يُجري أولى تجارب عمل الروبوت على متصفحات الطرف الثالث، مشيرًا إلى أن ذلك سوف يحدث خلال وقت قريب.

ووفقا لما ذكره موقع "البيان"، يوجد بالفعل العديد من الإضافات التي تمكن المستخدمين من استخدام روبوت بينج أو ChatGPT داخل متصفحات جوجل كروم وموزيلا فايرفوكس، لكنها إضافات غير رسمية تابعة لمطورين مستقلين.

وسيكون الدعم الرسمي للمتصفحات الخارجية خيارًا أفضل للمستخدمين ومايكروسوفت على حدٍ سواء، إذ تأمل الشركة الأمريكية أن يصل الروبوت إلى عدد أكبر من المستخدمين، لتدريب وتطوير الروبوت بشكل أسرع.

وكانت مايكروسوفت قد أضافت بالفعل روبوت بينج إلى متصفحها إيدج في وقتٍ سابق، بالإضافة إلى تضمينه في محرك البحث الخاص بها، ونظام ويندوز، ومختلف التطبيقات والخدمات التابعة لها، كما ألغت شرط تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت لاستخدام الروبوت.

جدير بالذكر أن الحصة السوقية لمتصفح مايكروسوفت إيدج لا تتعدى 11% على أجهزة الحاسوب، بينما تعتمد الغالبية العظمى من مستخدمي أجهزة الحاسوب على متصفحات أخرى، في مقدمتها متصفح جوجل كروم، الذي يعمل على نحو ثلثي أجهزة الحاسوب حول العالم.

وبالإضافة إلى دعم المتصفحات الأخرى، أشار “باراخين” إلى تحسينات قادمة لما أطلق عليه “معدل الانفصال”، مما يعني إصلاحًا لمشكلة توقف الروبوت عن الاستجابة، وانتهاء جلسة الدردشة فجأةً، وهي مشكلة تصاعدت الشكاوى بشأنها، وخاصةً لدى المستخدمين الذين يعتمدون على الروبوت في التعامل مع الأكواد البرمجية.

ووعد “باراخين” بتحسينات أخرى قادمة إلى ميزة منشئ الصور بالذكاء الاصطناعي Bing Image Creator، علمًا بأن هذه التحسينات قد تُطلق ضمن تحديث للروبوت في شهر يونيو.