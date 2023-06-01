تكنولوجيا: Nothing تؤكد على حجم الشاشة في هاتف Nothing Phone (2) المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Nothing للمنافسة بإصدار جديد من الهواتف الذكية قريباً في الأسواق، ولقد أكدت الشركة في تفاصيل نشرت اليوم على حجم الشاشة في هاتف Nothing Phone (2) المرتقب.

أكد “Carl Pei” الرئيس التنفيذي لشركة Nothing في تفاصيل نشرت خلال الفترة الماضية على خطط الشركة لإطلاق هاتف Nothing Phone (2) في حدث يعقد في شهر يوليو، كما أكد أيضاً على دعم هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1.

كما أشار “Carl Pei” في تفاصيل لاحقة إلى أن هذا الإصدار يأتي بقدرة بطارية 4700 mAh وهي ترقية بسعة 200 mAh عن الإصدار السابق للشركة.

واليوم يعود الرئيس التنفيذي لشركة Nothing ليقدم مزيد من التفاصيل حول هاتف (Phone (2 القادم الذي يأتي بحجم أكبر للشاشة عن الإصدار السابق بنسبة 0.15 إنش، أي يأتي الهاتف بحجم شاشة 6.7 إنش.

من جانب أخرتشير التوقعات إلى أن الهاتف يتميز بجودة عرض FullHD+ على غرار إصدار الشركة الأول Phone (1).

ولقد أشارت Nothing في تفاصيل سابقة إلى أن الهاتف يستخدم مواد تم إعادة تدويرها بنسبة أكبر تصل إلى 3 أضعاف المواد المستخدمة في الجيل السابق، كما أن صندوق التغليف يأتي بتصميم خالي من البلاستيك ليدعم رؤية الشركة في منتجات تتميز بإستدامة أكثر.

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