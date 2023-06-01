تكنولوجيا: أول التفاصيل حول سلسلة ساعات Oppo Watch 5 الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Oppo في الإستعداد لإطلاق الجيل الجديد من الساعات الذكية Oppo Watch 5، ولقد قدمت تسريبات نشرت اليوم أول التفاصيل حول مواصفات السلسلة القادمة.

كانت شركة Oppo قد أطلقت ساعات Oppo Watch 3 وWatch 3 Pro في السوق الصيني في حدث عقد في شهر أغسطس من عام 2022، ولقد أوضحت أحدث التسريبات التي نشرت عبر ” Digital Chat Station” اليوم أن Oppo تتخطى إطلاق جيل جديد من الساعات الذكية بعنوان Oppo Watch 4، لتقدم الإصدارات الجديدة بعلامة Oppo Watch 5.

ولقد رصدت ساعة Oppo Watch 5 برمز “Comet” وتصميم مربع مع شاشة منحنية، كما تشير التسريبات إلى أن الساعة الذكية تضم بطارية بقدرة 570 mAh، أيضاً تدعم الساعة الذكية شريحة eSIM، كما تأتي الساعة الذكية بألوان الأبيض والأسود بتصميم من ألياف الكربون.

أيضاً مقارنة بإصدارات الشركة السابقة جاءت ساعة Oppo Watch 3 الذكية بقدرة بطارية 400 mAh، بينما تميزت ساعة Watch 3 Pro بقدرة 550 mAh، لذا تأتي Oppo Watch 5 بترقية كبيرة في قدرة البطارية عن الإصدار السابق.

يذكر أن التسريبات الجديدة أشارت إلى أن Oppo تخطط للإعلان عن سلسلة Oppo Watch 5 في الحدث المقرر عقده لاحقاً هذا العام لإطلاق هاتف Oppo Find N3 القابل للطي، ومن المتوقع أن ينطلق هذا الحدث في الربع الثالث من 2023.

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