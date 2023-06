تكنولوجيا: Logitech تطلق فارة MX Anywhere 3S ولوحة مفاتيح MX Keys S بتغييرات طفيفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Logitech عن فارة MX Anywhere 3S وMX Keys S بتغييرات طفيفة في التصميم مقارنة بالإصدارات السابقة للشركة.

تتوسع Logitech بمنتجات الشركة مع اثنان من ملحقات MX التي أعلن عنها اليوم، حيث تقدم MX Anywhere 3S و MX Keys S بتحسينات في التصميم.

وتدعم Logitech فارة MX Anywhere 3S بمستشعر 8000 DPI، كما تنطلق الفارة بعدد 3 من إختيارات الإقران السريع، والتي تتضمن الإقتران عبر مستقبل Logi Bolt USB، كما قدمت شركة Logitech تحديث للمفاتيح بين MX Anywhere 3 وMX Anywhere 3S على أن تدعم المفاتيح الجديدة آداء هادئ أكثر.

من جانب أحر تأتي لوحة مفاتيح MX Keys S بإضاءة خلفية تدعم الضبط بشكل تلقائي وفقاً للإضاءة المحيطة للوحة المفاتيح أو عند إقتراب يد المستخدم من المفاتيح.

من جانب أخر لم يطرأ أي تغيير على قدرة شحن البطارية في لوحة المفاتيح التي تدعم عمر شحن يصل إلى 10 أيام مع تنشيط الإضاءة الخلفية، بينما يصل عمر الشحن إلى 5 أشهر مع تعطيل الإضاءة الخلفية.

أيضاً أضافت Logitech في لوحة مفاتيح MX Keys S أزرار مخصصة للإملاء، وemoji، وأزرار لتنشيط أو كتم الصوتيات، ومن المقرر أن تتوفر فارة MX Anywhere 3S بسعر 80 دولار تقريباً، بينما تتوفر لوحة المفاتيح MX Keys S بسعر 110 دولار تقريباً.

