شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمال أمازون يخرجون للاحتجاج على عودة العمل من المكتب وتأثيره على المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت مجموعتان من الموظفين في أمازون معًا لتنظيم خروج الشركة متحدتين للاحتجاج على سياسة الشركة للعودة إلى المكتب ولإثارة المخاوف بشأن تأثير أمازون على المناخ.

ووقفت المجموعة أمام مقر أمازون في سياتل، وبثت الحدث على الهواء مباشرة على تويتر وتضم متحدثين من كلتا المجموعتين يدافعون عن قضيتهما الموحدة، وفقا لتقرير engadget.

وعبّر بعض المتحدثين عن إحباطهم من سياسة الشركة المتمثلة في عودة العمال إلى المكتب لمدة ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع، وسردوا قصصًا عن كيف أن العمل عن بُعد الذي بدأه وباء COVID جعلهم يشترون ساعات ثمينة في المنزل مع أسرهم وأنقذهم من ساعات من وقت التنقل اليومي.

وتزاوج متحدث آخر بين هذه الفكرة وأهداف الشركة المتعلقة بالمناخ، حيث سلط الضوء على أن العمل عن بُعد سمح لمزيد من العائلات بأن تصبح أسرًا ذات سيارة واحدة، ويتوافق هذا مع بعض شكاوى المجموعات من أن أمازون فشلت في تحقيق أهدافها الخاصة في تعهدها المناخي بالوصول إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2040.

ووفقًا لصفحة موظفي أمازون للعدالة المناخية على تويتر، تعهد أكثر من 1900 موظف في أمازون بالمشاركة في المسيرة ولم ترد أمازون على الفور على طلب للتعليق.