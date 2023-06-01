شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا: سنزيل محتوى الأخبار فى كاليفورنيا إذا تم تمرير مشروع قانون يطلب الدفع للناشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت Meta Platforms، الشركة الأم لفيسبوك، إنها ستزيل المحتوى الإخباري في ولايتها الأصلية في كاليفورنيا إذا أقرت حكومة الولاية تشريعًا يجبر شركات التكنولوجيا على الدفع للناشرين.

يتطلب قانون المحافظة على الصحافة في كاليفورنيا المقترح من "المنصات على الإنترنت" دفع "رسوم استخدام الصحافة" لمقدمي الأخبار الذين يظهر عملهم في خدماتهم، بهدف عكس اتجاه التراجع في قطاع الأخبار المحلي، وفقاً لموقع gadgets360.

في بيان على موقع تويتر ، وصف المتحدث باسم ميتا آندي ستون هيكل الدفع بأنه "صندوق طفيف" وقال إن مشروع القانون سيفيد في المقام الأول "شركات إعلامية كبيرة خارج الدولة تحت ستار مساعدة ناشري كاليفورنيا".

كان هذا البيان هو أول بيان لشركة Meta بشأن مشروع قانون كاليفورنيا على وجه التحديد ، على الرغم من أن الشركة تخوض معارك مماثلة بشأن تعويضات ناشري الأخبار على المستوى الفيدرالي وفي دول خارج الولايات المتحدة.

في ديسمبر ، قال ستون إن Meta ستزيل الأخبار من منصتها تمامًا إذا أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون يشبه إلى حد كبير تشريع كاليفورنيا المقترح.

تهدد الشركة أيضًا بسحب الأخبار في كندا ردًا على التشريع المقترح هناك ، جنبًا إلى جنب مع شركة Alphabet's Google ، التي قالت إنها ستزيل روابط المقالات الإخبارية من نتائج البحث الكندية.

تشبه المقترحات قانونًا رائدًا أقرته أستراليا في عام 2021 ، والذي أثار أيضًا تهديدات من Facebook و Google لتقليص خدماتهما.

أبرمت كلتا الشركتين صفقات مع شركات إعلامية أسترالية بعد عرض تعديلات على التشريع ، على الرغم من أن المواجهة أدت إلى إغلاق قصير لخلاصات أخبار Facebook في أستراليا في هذه العملية.