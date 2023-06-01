تكنولوجيا: هاتف Vivo Y27 يظهر على موقع NCC مع صور حية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Vivo مؤخرًا مجموعة S17 المتميزة في الصين، والتي من المقرر إطلاقها عالميًا خلال الأشهر القادمة تحت اسم Vivo V29.

قبل ذلك، قدمت الشركة العديد من الهواتف الذكية من مجموعة Y، بما في ذلك هاتف Vivo Y78 و Vivo Y36. علاوةً على ذلك، تم الإبلاغ أيضًا عن وجود هاتف جديد من Vivo Y تحت التطوير، والذي يشار إليه باسم Vivo Y27. تم اكتشاف هذا الهاتف مؤخرًا على منصة Google Play بمواصفاته الرئيسية، والآن ظهر على موقع NCC الإلكتروني، حيث يعرض الصور الحية.



تم رصد Vivo Y27 5G، برقم الطراز V2248، على موقع NCC الإلكتروني. وتعطينا القائمة نظرة واضحة على تصميم الهاتف الذكي. يظهر الهاتف باللون الأخضر مع وجود وحدة كاميرا مستطيلة في الخلف مع فلاش LED. ويبدو ان التصميم ليس بعيدًا عن المألوف ويشبه ما قد تكون قد شاهدناه مع العديد من الهواتف الذكية الأخرى لمجموعة BBK.

تؤكد قائمة شهادة NCC أن هاتف Vivo Y27 5G سيكون مزودًا ببطارية 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 44 واط. وأشارت قائمة Google Play Console الخاصة بالهاتف إلى أنه يمكن تشغيله بواسطة معالج Dimensity 6020. قد يضم الهاتف 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية ونظام تشغيل Android 13.

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