تكنولوجيا: Schenker تكشف عن خطتها لإطلاق XMG PRO 16 Studio الجديد بمعالج Core i9-13900H

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Schenker عن حواسبها المحمولة الجديدة XMG APEX 15 و 17 في حدث Computex 2023، وبدأت بالفعل في طرح تشكيلة الربع الثالث (أو 3Q2023) في الصفقة مع الوعد بتحديث كل من أجهزة الحواسب المحمولة مع معالج Ryzen 7 7840HS.

ومع ذلك، من المتوقع الآن أن يصل XMG Pro 16 Studio الجديد في شهر يوليو أو أغسطس. تؤكد الشركة أنها قد تروق للاعبين الذين يرغبون أيضًا في إنشاء محتوى، مع شاشة عرض بنسبة ابعاد 16:10 مدفوعة بما يصل إلى RTX 4070 من الرسومات ووحدة المعالجة المركزية Raptor Lake عالية الجودة، ولكن من المحتمل أن تكون فعالة في استخدام البطارية.

كما تلمح Schenker إلى سعر “تنافسي” مشابه لـ Focus 16 حتى الآن. ومن المقرر إطلاق الجهاز في 3Q2023، ولكن ليس قبل الإصدارات الجديدة من Work 15 و 17 مع i7-1360P. كما انه لن يكون هناك وحدات رسومات منفصلة، مثل 14 BASE و 15 BASE. ومع ذلك، لم تحدد Schenker السعر الإرشادي لهذه الإصدارات.

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