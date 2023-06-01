تكنولوجيا: جهاز Lenovo Tab Extreme الجديد مع نظام اندرويد سيصل بسعر أقل من المتوقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Lenovo في بيع جهاز Tab Extreme، وهو جهاز لوحي يعمل بنظام اندرويد تم طرحه في شهر يناير خلال مؤتمر CES 2023. يجمع Tab Extreme بين شاشة OLED بحجم 14.5 بوصة ومعدل تحديث 120 تحديث مع معالج MediaTek Dimensity 9000. يدعم الجهاز بطارية 12300 مللي أمبير، وتبلغ دقة الشاشة 3000 × 1876 بكسل.

في البداية، صرحت Lenovo بأنها ستبدأ في بيع Tab Extreme هذا الصيف. في حين أن هذا قد لا يزال صحيحًا في أوروبا، إلا أن الجهاز اللوحي متاح بالفعل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الشركة نيتها في تقديم Tab Extreme مقابل 1299 يورو، مما يجعلها منافسًا مباشرًا لـ iPad Pro 11 و iPad Pro 12.9. ومع ذلك، يشير تسعير الإطلاق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى أن هناك خفضًا وشيكًا في الأسعار الأوروبية.

تقدم الشركة حاليًا جهازها اللوحي المتطور مقابل 999 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة و 949.99 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة. ولكن من الجدير بالذكر أن هذه الأسعار لا تشمل ملحقات لوحة المفاتيح التي تعرضها Lenovo في الصور التسويقية المختلفة. بدلاً من ذلك، سيتم شحن Tab Extreme مع Folio Case و Lenovo Pen 3.

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