شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تويتر لا يستحق سوى ثلث مبلغ شرائه؟ وكيف وصل للقيمة الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل قيمة موقع تويتر Twitter الانخفاض تحت قيادة إيلون ماسك، وفقًا لشركة الخدمات المالية فيديليتي، كما ذكرت بلومبرج، حيث قدر مدير الأصول أن تويتر لم يستحق سوى حوالي 15 مليار دولار، أي ما يقرب من 33 ٪ من 44 مليار دولار دفعها إيلون ماسك لشرائه في أكتوبر.

وأفادت رويترز أن فيديليتي تمتلك حصة في تويتر لكنها تخفض بشكل روتيني قيمة الحصة منذ أن استحوذ ماسك على الشركة.

وخفضت شركة التمويل العملاقة سعر أسهمها لأول مرة بنسبة 44٪ في نوفمبر، بحسب بلومبرج، بعد شهر واحد من شراء ماسك لشركة التواصل الاجتماعي، ثم تعرضت الأسهم لاحقا لمزيد من الانخفاض في ديسمبر وفبراير.

وبدا أن ماسك في مارس أقر بانخفاض كبير في قيمة تويتر عندما قدم منحًا للأسهم للموظفين الذين قدروا الشركة بـ 20 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى الموظفين، ووضع التقييم الشركة بأقل من نصف ما دفعه الملياردير في الأصل لها.

كما أنه حتى قبل شراء الشركة، قال ماسك إن موقع تويتر مبالغ فيه وقضى شهورًا في محاولة التراجع عن الصفقة، ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه مع ذلك، منذ استحواذه، شهد Twitter انخفاضًا كبيرًا في عائدات الإعلانات، مما قد يكون قد ساهم أيضًا في انخفاض قيمة الشركة.

وسرح ماسك أيضًا الآلاف من موظفي Twitter وخفض عدد الموظفين بنسبة 90 ٪ تقريبًا مما كان عليه قبل الاستحواذ.