شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق بعثة قمرية روسية إلى أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخدمة الصحفية لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، أنه تم تأجيل إطلاق محطة "لونا-25" الأوتوماتيكية الروسية المخطط لتحقيقها في 13 يوليو إلى أغسطس المقبل.
يذكر أن محطة "لونا – 25" الأوتوماتيكية يجب أن تصبح أول جهاز فضائي في تاريخ روسيا المعاصرة سيرسل إلى القمر.
ولعل الغاية من المشروع هي دراسة سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي. ويتوقع أن يهبط المسبار بالقرب من حفرة "بوغوسلافسكي".
يذكر أن رئيس المختبر في معهد الدراسات الفضائية الروسي ماكسيم ليتفاك كان قد أعلن في أبريل الماضي في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية أن دراسة المناطق القطبية للقمر ستسمح بالإجابة على العديد من الأسئلة، بما في ذلك ما يتعلق بمنشأ الحياة على الأرض.
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