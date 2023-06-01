تكنولوجيا: Garmin تعلن عن ساعة Epix 2 Pro الذكية بثلاثة أحجام مع مصباح يدوي وأجهزة استشعار محسّنة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Garmin ساعات Epix 2 Pro الذكية، التي تم تسويقها على أنها سلسلة Epix Pro (Gen 2). وكما هو متوقع، تأتي سلسلة Epix 2 Pro بثلاثة أحجام؛ 42 مم و 47 مم و 51 مم، وتضم شاشات AMOLED بحجم 1.2 بوصة و 1.3 بوصة و 1.4 بوصة على التوالي.

تقدم جميع طرز Epix 2 Pro نفس الميزات، مثل مساحة تخزين تبلغ 32 جيجا بايت، ومصباح LED مدمج، ومستشعر معدل ضربات القلب Gen5. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر اتصال GPS متعدد النطاقات، مع مجموعة Garmin المعتادة من تطبيقات الصحة ونمط الحياة، بالإضافة إلى مقاييس Endurance و Hill Score. ووفقًا لـ Garmin، تقوم Hill Score بتقييم مستويات VO2 القصوى وتاريخ التدريب لتحديد قدرتك على الجري صعودًا.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن Endurance Score بديل أكثر تفصيلًا لـ VO2 Max، والذي صممته Garmin لمساعدة مرتديها على فهم تأثير التدريب على مستويات التحمل. يرجى ملاحظة أن تقديرات عمر البطارية تختلف باختلاف الطرازات. على سبيل المثال، تقدم Garmin عمر بطارية يصل إلى 10 أيام للإصدار 42 ملم، ولكن 31 يومًا لإصدار 51 ملم.

تبدأ سلسلة Epix 2 Pro بسعر 899.99 دولارًا أمريكيًا للإصدارات “القياسية” من أحجام 42 ملم و 47 ملم. وعلى العكس من ذلك، يتوفر إصدار 51 مم بسعر 999.99 دولارًا أمريكيًا. علاوة على ذلك، فإن إصدارات الياقوت، التي تحتوي على أغطية عرض من الكريستال الياقوتي وأطر من التيتانيوم، بها رسوم إضافية بقيمة 100 دولار أمريكي على الإصدارات القياسية.

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