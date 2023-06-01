شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات تطلق ميزة جديدة للذكاء الاصطناعى التوليدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: «إن تبادل مقاطع سناب هي الطريقة التي يظل بها أفراد مجتمعنا على اتصال بأصدقائهم وعائلاتهم، مما ينتج عنه أكثر من 55,000 لقطة سناب كل ثانية في المتوسط»، وفقاً لموقع aitnews.

والآن، عندما يدردش مشتركو خدمة (سناب شات بلس) +Snapchat المأجورة مع روبوت (ماي أي آي)، يمكنهم إرسال لقطات سناب لما يقومون به ليلتقطوا بالمقابل لقطات فريدة من نوعها تحافظ على استمرار المحادثة.

وأشارت الشركة إلى أنه منذ الإطلاق استخدم مستخدمو خدمة التراسل المصور سناب شات روبوت (ماي دي آي) «كأداة للإبداع لمعرفة المزيد عن العالم، والسؤال عن الأفلام، والرياضة، وألعاب الفيديو، أو حتى الملابس التي يرتدونها في الحفلة الراقصة».

ونبهت سناب إلى أنه، على غرار جميع الرسائل التي تُشارك مع روبوت الدردشة (ماي أي آي)، تُخزن اللقطات وقد تُستخدم لتحسين تجربة المنتج.

وحثّت الشركة المستخدمين على عدم الاعتماد على روبوت الدردشة للحصول المشورة، وذلك مع أنه صُمم لتجنب المعلومات المتحيزة أو غير الصحيحة أو الضارة أو المضللة، ولكن الأخطاء واردة الحدوث.

وفي منشور منفصل، أعلنت الشركة عن إطلاق ثلاث عدسات سناب شات متطورة جديدة من عدسات الواقع المعزز، وهي: Seen Camera، وUnconditional Friends، وBrickit Express.

وبالإضافة إلى عدسات الواقع المعزز الجديدة، أعلنت الشركة عن تقديم مركز التعلم Snap AR Learning Hub، بوصفه طريقة جديدة لتعرّف مجال الواقع المعزز واكتساب المهارات اللازمة للعمل في هذا المجال.

وللمبتدئين الذين يرغبون في تعلم أسس إنشاء الواقع المعزز في (إستديو العدسات) Lens Studio، تقدم الشركة مجموعة جديدة من الدورات التدريبية مع أكثر من عشرة دروس مجانية.

ويشتمل مركز التعلم أيضًا على برامج تعليمية، وبث مباشر، ووثائق لمساعدة منشئي المحتوى المتوسطين والمتقدمين.

يُشار إلى أن إعلان اليوم يأتي بعد أيام من إعلان الشركة عن إطلاق ميزات جديدة للمشتركين في خدمتها المأجورة (سناب شات بلس) تتيح لهم تخصيص التطبيق بالطريقة التي يحبونها.