شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يجمع المحتوى والتقنية الفائقة.. مسؤول بسامسومج يكشف تفاصيل "منزل الترفيه الذكي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر صاحب مدير التسويق بشركة سامسونج إلكترونيكس الشرق الأوسط، تفاصيل "منزل الترفيه الذكي" (Smart House of Entertainment)، والذي يوضح كيف يمكن لمجموعة تلفزيونات سامسونج الجديدة لعام 2023 تلبية احتياجات المنزل للمستهلكين عبر أجهزة فائقة التطور.

وقال عمر صاحب فى مقابلة خاصة مع الخليج 365، علي هامش فاعلية Samsung smart House of Entertainment، الذي أقيم في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن الشركة تعمل مع شركائها جنبا إلى جنب لتقديم أفضل تقنية ومحتوى للعميل، حيث يعتمد قطاع عريض من المستهلكين على شاشات Built in التي تعتمد على ميزة SmartThings Hub عبر التحكم بالمنزل عن طريق الأجهزة المتصلة IOT .

وعرضت سامسونج مفهوم "منزل الترفيه الذكي" ضمن فيلا فاخرة في منتجع Nikki Beach - دبي. من خلال أربع غرف، ويتيح للزوار فرصة التعرف على مجموعة تلفزيونات سامسونج لعام 2023 ومساهمتها في خلق تجارب ترفيهية متميزة للمستهلكين.

تضم كل غرفة أجهزة تلفزيون ذكية مختلفة، بما في ذلك Neo QLED 8K وOLED وThe Freestyle وThe Frame وThe Serif وThe Sero. وعلاوةً على ذلك، تم تجهيز جميع الغرف بنظام التشغيل الآلي المنزلي SmartThings من سامسونج، والذي يجعل التلفزيون المحور الذكي لكل غرفة.

وأشار عمر صاحب، إلي عقد شراكات مع مزودي المحتوى، لتوفير أفضل محتوي للعملاء، خاصة مع امتلاكها أفضل التقنيات عالميا فى مجال الأجهزة المنزلية لاسيما الشاشات التليفزيونية، مشيرا إلى عقد شراكات مع شاهد ونتفليكس وبرايم فيديو وأمازون.

وأطلقت سامسونج العام الماضي، ريموت كنترول Soler Power يعمل عن بعد عبر الطاقة الشمسية يحتوي علي زر خاص للدخول إلى المحتوى.

وأشار عمر صاحب إلي فتح تقنية الريموت كنترول الذي يعمل عبر الطاقة الشمسية لجميع الشركات للمساهمة في الاستدامة والحفاظ على البيئة.

أضاف مدير تسويق سامسونج، إلي إمكانية شحن الريموت كونترول عن طريق USB أو الطاقة الشمسية وذلك في إطار مشروع الشركة للاستدامة، كما لا يحتاج استخدامه الشحن عبر البطاريات التقليدية.

من ناحية أخري كشف "صاحب"، عن وصول مستخدمي تطبيق Smart things من سامسونج لما يقرب من 30 مليون في الشرق الأوسط، و 240 مليون فى العالم، كذلك يتراوح عدد مستخدمي التطبيق من 4 إلي 5 مليون في مصر.

قال عمر صاحب، إن سامسونج تحتل المرتبة الأولى من حيث حجم المبيعات في الدول العربية ومصر منذ 17 عام، كما تركز علي التقنيات البريميوم ذات الحجم الكبير بشكل مثل 8K و4K QLED التي تزيد عن 75 بوصة تقدم تجربة أفضل للعميل.

أضاف أن الشركة تقدم جميع أنواع التليفزيونات لعملائها تناسب كل الأذواق، عبر توفير تليفزيونات بروجيكتور، OLED، 8K، QLED، وThe Freestyle وThe Frame وThe Serif وThe Sero، وهذه المنتجات متوفرة في الشرق الأوسط، ونقدم كل ما هو جديد في ابتكارات التليفزيونات والشاشات.