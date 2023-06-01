شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل على تطوير تطبيق للطقس ﻷجهزة أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل حاليًا على تطوير تطبيق جديد للطقس، ليعمل بشكل مستقل، بدلاً من كونه جزءًا من تطبيق جوجل الرئيسي، وفقًا لما ذكره موقع 9to5google التقني في تقرير أخير له.

وأفاد الموقع بأن تطبيق الطقس المنتظر Google Weather سوف يُصمم بلغة تصميم Material You الجديدة من جوجل، كما سيوفر خيارات مثل إمكانية تحديد الموقع الجغرافي، وعرض درجة الحرارة الحالية (العظمى والصغرى) والتنبؤات الجوية ﻷيامٍ لاحقة، والبحث عن المدن المختلفة، وفقاً لموقع aitnews.

وتوصل موقع 9to5google إلى اكتشافه من خلال تفكيك ملف APK الخاص بآخر إصدار من تطبيق ساعة جوجل، والإطلاع على بعض التعليمات البرمجية، التي تشير بدورها إلى مزايا مستقبلية، وخلص تقرير الموقع إلى قدوم تطبيق للطقس من جوجل سوف يتكامل مع تطبيق الساعة.

وأشار التقرير إلى أن التطبيق المنتظر سيكون مستقلًا عن تطبيق جوجل الرئيسي، وسيتمكن المستخدمون من تحديثه بشكل منفرد، كما سيمكن تشغيل التطبيق الجديد بالنقر على رمز محدد في تطبيق ساعة جوجل، حيث سيتيح للمستخدمين عرض الأحوال الجوية المحلية على شاشة الساعة.

وتعمل خدمة جوجل للطقس حاليًا كجزء من تطبيق جوجل على أندرويد، ويجري تحديثها معه، مثل المساعد الشخصي Google Assistant، والعدسة Google Lens، وخدمات أخرى من جوجل.

وتتيح جوجل إمكانية عمل اختصار للطقس على الشاشة الرئيسية، وعند الضغط على الاختصار، يتحول المستخدم إلى تطبيق جوجل لتحديد الموقع الجغرافي الحالي ثم عرض بيانات الطقس والتنبؤات الجوية، كما يتيح الاختصار البحث عن المدن لمعرفة الأحوال الجوية فيها في الوقت الفعلي.

ويتوقع أن يُطلق التطبيق في وقتٍ لاحق هذا العام، قبل الإعلان عن سلسلة هواتف جوجل بكسل الجديدة، وسوف يتيح التطبيق لمستخدمي أندرويد معرفة الطقس بسهولة وسرعة من التطبيق نفسه، ودون الحاجة ربما إلى استخدام تطبيقات خارجية مماثلة.

وكانت جوجل قد أطلقت تطبيقًا مستقلًا للطقس العام الماضي لجميع الساعات الذكية العاملة بنظام تشغيل Wear OS 3 فما أحدث.

وللمقارنة، فإن آبل تمتلك تطبيقًا للطقس يأتي مثبتًا بشكل افتراضي على أجهزتها المختلفة، علمًا بأن آبل كانت قد اشترت تطبيق الطقس الشهير Dark Sky عام 2020، ثم أدمجت كافة مزاياه في تطبيق الطقس الخاص بها.