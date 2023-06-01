تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هواتف Razr 40 وRazr 40 Ultra القابلة للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورلا بشكل رسمي اليوم عن الإصدارات الجديدة من الهواتف الصدفية القابلة للطي Razr 40 وRazr 40 Ultra في السوق الصيني.

هاتف Moto Razr 40 Ultra

يتميز هاتف Moto Razr 40 Ultra بشاشة خارجية AMOLED بحجم 3.6 إنش ودقة عرض 1066 في 1056 بيكسل، وهي أكبر شاشة خارجية قدمت في الهواتف الصدفية القابلة للطي، وتدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، كما تأتي بطبقة حماية من Gorilla Glass Victus، ويتوفر للشاشة عدد من الخلفيات وأيضاً الوجوه التي تتضمن الساعة.

ويمكن لشاشة الغطاء الخارجي أن تدعم المستخدم في عرض مقاطع اليوتيوب، والحصول على الإتجاهات في تطبيق خرائط Google، أو الرد على email دون الحاجة لفتح الشاشة الرئيسية.

ويتميز Razr 40 Ultra بشاشة داخلية LTPO AMOLED بحجم 6.69 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 165hz، كما تدعم الشاشة تقنية HDR10+، وسطوع 1400 nit، وطبقة من زجاج فائق النحافة Ultra-Thin Glass، و5 من طبقات من الحماية.

أيضاً يأتي Razr 40 Ultra بتصميم تختفي فيه الفجوة عند إغلاق الشاشة، كما تتضمن الشاشة كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يدعم الهاتف رقاقة Snapdragon 8+ Gen 1.

وتقدم موتورولا الهاتف بتصميم من الألومنيوم 7000-seires، ويتميز بطبقة من Gorilla Glass Victus في الجهة الخلفية، ويتوفر الهاتف بتصميم جلدي من vegan بألوان الأسود والأزرق.

ويتميز Razr 40 Ultra بسماكة 6.99مم عند فتح الشاشة، و15.1مم عند طي الشاشة، وينطلق الهاتف بوزن 188 جرام، ويدعم الهاتف معايير IP52 لمقاومة رذاذ الماء.

ولقد قامت Motorola بخفض تكوينات مفصل الشاشة إلى 85 جزء، ويدعم مفصل الشاشة ضبط الإنحناء بأكثر من وضع.

ويضم الهاتف كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.5 وحجم بيكسل 1.4μm بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، وحجم بيكسل 1.12μm والذي يدعم أيضاً لقطات macro.

أيضاً ينطلق Razr 40 Ultra بنظام تشغيل Android 13، وواجهة Moto MyUX التي تدعم المستخدم بتجربة تحاكي الحاسب عند الإتصال بشاشة خارجية، ومن المقرر أن يدعم الهاتف 3 تحديثات لنظام التشغيل.

ويضم Razr 40 Ultra بطارية بقدرة 3800 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، والشحن اللاسلكي بقدرة 5W، ويتوفر الهاتف باللون الأسود، والأزرق، وينطلق الهاتف بسعر 801 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

هاتف Moto Razr 40

يتميز هاتف Razr 40 بشاشة LTPO AMOLED داخلية بحجم 6.9 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، كما يضم الهاتف شاشة خارجية بحجم 1.5 إنش، وجودة عرض 194 في 368 بيكسل والتي تدعم عرض الإشعارات، وتعمل أيضاً بمهام viewfinder للكاميرة.

وتقدم موتورولا هاتف Razr 40 بتصميم من الألومنيوم 7000-series، مع تصميم يدعم معايير IP52 لمقاومة رذاذ الماء، كما يتميز الهاتف بسماكة 7.35مم عند فتح الشاشة، وسماكة 15.8مم عند غلق الشاشة.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم موتورولا الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/1.7، وحجم بيكسل 0.7μm، وتدعم الكاميرة التثبيت البصري، ويأتي المستشعر الثاني بدقة 13 ميجا بيكسل وبزوايا عرض فائقة الإتساع بفتحة عدسات f/2.2 وحجم بيكسل 1.12μm، وتأتي الكاميرة الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 7 Gen 1، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة 128 أو 256 جيجا بايت.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4200 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، والشحن اللاسلكي بقدرة 5W.

ويتوفر Moto Razr 40 باللون الأخضر والكريمي البنفسجي الفاتح بسعر يبدأ من 562 دولار للنموذج المميز بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

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