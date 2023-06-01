تكنولوجيا: Oppo تعلن عن إصدار المطوريين من Oppo MR Glass بمعالج Snapdragon XR2 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo اليوم عن إصدار المطوريين من نظارة Oppo MR Glass التي تنطلق بمعالج Snapdragon XR2 Plus.

قدمت Oppo اليوم الإصدار الخاص بالمطوريين من نظارة الواقع المختلط خلال فعاليات Augmented World Expo للعام 2023، والتي تتوفر لاحقاً هذا العام في السوق الصيني في عدة مخصصة للمطوريين.

وتتميز نظارة الواقع المختلط Oppo MR Glass برقاقة معالج Snapdragon XR2 Plus من كوالكوم، كما تتميز النظارة بعدسات pancake، واثنان من كاميرات RGB، مع معدل تحديث 120Hz.

وتنطلق نظارة الواقع المختلط مع اثنان من وحدات التحكم joystick، مع دعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC، ومستشعر لرصد ضربات القلب، وتتوفر Oppo MR Glass في النصف الثاني من هذا العام عبر EnlightXR في الصين.

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