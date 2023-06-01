تكنولوجيا: سامسونج تدعم Galaxy S24 Ultra بكاميرة للتكبير البصري حتى 5 مرات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن خطط سامسونج لدعم هاتف Galaxy S24 Ultra القادم بكاميرة تدعم التكبير البصري حتى 5 مرات.

تخطط العملاق الكوري سامسونج لإجراء بعض التغييرات في إعدادات الكاميرة في هاتف Galaxy S24 Ultra القادم، وتتضمن التغييرات المرتقبة في كاميرة هذا الإصدار إزالة مستشعر telephoto الذي يدعم تكبير بصري حتى 3 مرات، والذي يأتي في الإصدار الحالي مع مستشعر periscope يدعم التكبير البصري حتى 10 مرات.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن يأتي هاتف Galaxy S24 Ultra بكاميرة لا تتضمن إعدادات مزدوجة للتكبير التي قدمت منذ إصدار Galaxy S21 Ultra، وكبديل لذلك تقدم سامسونج ترقية في كاميرة واحدة تدعم التكبير البصري.

ولقد قدمت سامسونج هاتف Galaxy S20 Ultra بميزة التكبير الرقمي حتى 100 مرة مع كاميرة telephoto بمستشعر مميز بدقة 48 ميجا بيكسل، كما تدعم هذه الكاميرة تكبير بصري حتى 4 مرات.

أيضاً قدمت سامسونج هواتف Galaxy S21 Ultra وGalaxy S22 Ultra وأيضاً Galaxy S23 Ultra بعدسات telephoto مزدوجة للتكبير، كما تميزت كل كاميرة بدقة 10 ميجا بيكسل، وتدعم واحدة التكبير البصري حتى 3 مرات، بينما تدعم الأخرى تكبير بصري حتى 10 مرات.

بينما تدعم تقنية “Space Zoom” في إصدار Galaxy S23 Ultra التكبير حتى 100 مرة، من جانب أخر توضح أحدث التسريبات أن Galaxy S24 Ultra يأتي بكاميرة واحدة للتكبير مع مستشعر telephoto جديد يدعم التكبير المتغير، ومن المتوقع أن تتضمن إعدادات الكاميرة ثلاثة مستشعرات.

أيضاً من المتوقع أن يدعم نظام التكبير في S24 Ultra التكبير البصري حتى 5 مرات، كما تعزز سامسونج تقنية الكاميرة في هذا الإصدار إلى مستوى جديد.

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