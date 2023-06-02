شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تعقد أول اجتماع علنى حول "الأجسام الطائرة المجهولة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقدت ناسا أولى اجتماعاتها العلنية عن الأجسام الطائرة المجهولة (يوفو) بعد عام على بدء دراسة في المشاهدات غير المفسرة.
وتبحث المجموعة في المعلومات المعلنة المتاحة حول الأمر وما هو مطلوب بشكل إضافي لفهم ما يحدث في السماء، وفقا لعالم فيزياء الفضاء ديفيد سبيرغل، رئيس اللجنة ومدير مؤسسة سيمونز.
الخلاصة:
• البيانات الحالية وتقارير شهود العيان وحدها غير كافية لتقديم دليل قاطع.
• من الدروس التي استخلصناها هي الحاجة إلى المزيد من المعلومات عالية الجودة.
• لم يشمل الاجتماع أي بيانات عسكرية سرية. وعقد الاجتماع في مقر ناسا في واشنطن، وشارك عدد من الأشخاص عن بعد.
ويتوقع صدور تقرير نهائي عن هذه الاجتماعات في أواخر يوليو.
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