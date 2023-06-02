تكنولوجيا: شاومي تدعم هاتف Xiaomi 14 Ultra القادم بمستشعر بحجم 1 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الصيني شاومي في الإستعداد لإطلاق جيل جديد من الهواتف الذكية للأسواق، ولقد سلطت أحدث التسريبات الضوء على هاتف Xiaomi 14 Ultra الذي يشار إلى أنه يأتي بمستشعر رئيسي بحجم 1 إنش.

قدمت شاومي هاتف Xiaomi 13 Ultra السابق بمستشعر رئيسي بحجم 1 إنش ودقة 50 ميجا بيكسل، وتوضح أحدث التسريبات أن Xiaomi 14 Ultra يأتي أيضاً بمستشعر رئيسي بحجم 1 إنش على غرار إصدار الشركة السابق.

ولقد أشارت تسريبات جديدة نشرت من “Digital Chat Station” على منصة Weibo أن هاتف 14 Ultra يأتي بنفس المستشعر المستخدم في 13 Ultra والذي يتميز بحجم 1.33 إنش.

أيضاً يوضح مصدر التسريبات أن هاتف Xiaomi 15 Ultra يأتي بتحسينات كبيرة عن هاتف Xiaomi 14 Ultra، حيث تشير التسريبات إلى أن 15 Ultra يأتي بمستشعر رئيسي بحجم أكبر، إلا أن مصدر التسريبات لم يكشف عن حجم المستشعر.

المصدر

اعلان





