شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تجرى تغييرًا كبيرا على صوت Alexa.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أمازون عن تغيير كبير سيجعل التفاعل مع مكبرات الصوت الذكية أقل متعة، حيث يتوقف عملاق التكنولوجيا عن استخدام أصوات المشاهير الثلاثة لمكبرات الصوت الذكية Alexa، صامويل إل جاكسون وشاكيل أونيل وميليسا مكارثي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت عرضت أمازون الأصوات مقابل 4.99 دولارًا لكل منها كبديل لـ Alexa، لكن هذه الأصوات لم تعد متاحة للشراء على موقعها على الإنترنت.

وقالت أمازون، التي أصدرت الجيل الخامس من مكبرات الصوت الذكية Echo Dot العام الماضي، إن العملاء يمكنهم الاتصال بهم لاسترداد الأموال.

كانت الميزة مخصصة للمستخدمين الأمريكيين فقط، على الرغم من أن عملاق التكنولوجيا يقدم أصواتًا بديلة لمساعده الذكي في المملكة المتحدة، مثل سانتا كلوز، وتم الإبلاغ عن الخبر لأول مرة بواسطة Verge وتم تأكيده لـ MailOnline في بيان من متحدث باسم أمازون.

قال المتحدث الرسمي للصحيفة، "بعد ثلاث سنوات، نحن نخفف أصوات المشاهير"، مضيفا "سيتمكن العملاء من الاستمرار في استخدام هذه الأصوات لفترة محدودة، ويمكنهم الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا لاسترداد الأموال."

يمكن للعملاء الذين اشتروا صوت جاكسون الاستمرار في استخدامه على مكبرات الصوت الخاصة بهم حتى 7 يونيو، بينما سيستمر الصوتان الآخران حتى 30 سبتمبر.

وكانت قدمت أمازون أصوات المشاهير مع خيار صوت جاكسون، والذي تضمن وضعًا واضحًا مثل حوار الممثل في أفلام شهيرة مثل Pulp Fiction و Snakes on a Plane.

وأضافت الشركة لاحقًا أصوات لاعب كرة السلة السابق شاكيل أونيل والممثلة ميليسا مكارثي كخيارات إضافية.

وسجلت أمازون أصوات ثلاثة مشاهير، ولكن بدلاً من مجرد نقل التسجيلات للمستخدمين، استخدم عملاق التكنولوجيا تقنية ذكية للذكاء الاصطناعي تسمى تحويل النص إلى كلام (NTTS)، ومن خلال تغذية الذكاء الاصطناعي بالتسجيلات الصوتية للمشاهير، كان قادرًا على إنشاء كلام اصطناعي، بالكاد يمكن تمييزه عن الشيء الحقيقي، على الرغم من نطق العبارات المسجلة مسبقًا من المشاهير المختارين أيضًا.

كما أنه لاستخدام هذه الميزة، يمكن للعملاء تفعيل صوت المشاهير المختار بقول "مرحبًا" متبوعًا باسم المشاهير.

يمكن لصوت المشاهير ضبط مؤقت أو منبه، أو سرد نكتة أو قصة، على الرغم من عدم تمكنهم من عمل قوائم التسوق أو التذكيرات أو المهارات، وفقًا لما ذكرته أمازون.

جدير بالذكر أنه من غير الواضح لماذا قررت أمازون إغلاق ميزة صوت المشاهير، لكن التقارير تشير إلى أن قسم أليكسا يخسر المال بسرعة.