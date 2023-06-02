شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين رسائل SMS وRCS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسمح الهواتف الذاكية التي تعمل بنظام أندرويد للمستخدمين بإرسال رسائل نصية من خلال ما يُسمى RCS، وتحتوي كل الهواتف المحمولة علي نظام رسائل SMS، ولكن ما هو الفرق بين رسائل SMS و RCS؟

تعتمد الرسائل النصية القصيرة على البساطة وتوفر ميزات محدودة، بينما يقدم بروتوكول RCS ميزات إضافية ويوفر تجربة مراسلة أكثر ثراءً، وفقاً لموقع aitnews.

يتيح لك RCS إرسال الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF والمواقع وغير ذلك، بينما عند استخدام SMS أنت مقيد بكتابة النصوص القصيرة والمباشرة، وتعتمد رسائل SMS على شبكة الهاتف الخلوي، بينما يعمل RCS من خلال شبكة البيانات الخلوية أو اتصال الواي فاي.





الرسائل النصية القصيرة SMS

SMS تعني خدمة الرسائل النصية القصيرة، وتستخدم لإرسال الرسائل النصية القصيرة واستقبالها عبر شبكة الهاتف المحمول، ولا تحتاج إلى بيانات الهاتف أو شبكة الواي فاي حتى تعمل.

تقدم هذه الخدمة ميزات تبدو قديمة جدًا في عصر تطبيقات المراسلة الفورية ووسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال: تسمح الرسائل القصيرة فقط بإرسال الرسائل النصية القصيرة التي لا تتجاوز 160 حرفًا ويتضمن ذلك الأرقام والرموز، ولا يمكنك تجاوز هذا العدد داخل الرسالة القصيرة الواحدة، وإذا تجاوزته، ستنفصل رسالتك إلى رسالتين.





رسائل RCSRCS هو اختصار مصطلح (Rich Communication Services)، وهو بروتوكول اتصال يختلف عن SMS بالعديد من الجوانب، فهو يسمح بإضافة عدد أكبر من الأحرف في كل رسالة. ويمكنك أيضًا إضافة جميع أنواع الوسائط إلى رسائلك، مما يتيح لك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو وصور GIF. كما يمكنك إرسال بيانات الموقع وإنشاء محادثات جماعية، وتشفير رسائلك أيضًا.

الميزة الوحيدة التي تتفوق بها الرسائل النصية القصيرة SMS على RCS هي أنها متوفرة في كل الهواتف المحمولة تقريبًا، سواء كان الهاتف عادي أو ذكي يعمل بنظام أندرويد أو هاتف آيفون. بينما يتطلب استخدام RCS، هاتف يدعم هذه الميزة، والتعامل مع شركة اتصالات تدعم RCS. كما يجب أن يتوفر لدى الطرف الآخر الذي تريد مراسلته الإمكانيات نفسها، وعندها فقط ستكون المحادثة من خلال RCS.

من ناحية أخرى، لا تدعم هواتف آيفون RCS على الإطلاق، إذ تعتمد شركة آبل على خدمة iMessage الخاصة بها للمراسلة النصية بين هواتف آيفون، مما يجعل جميع الاتصالات النصية بين هواتف آيفون وأندرويد تكون عبر SMS فقط.