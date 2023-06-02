شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية جديدة يمكنها استكشاف قلب العواصف الشمسية القوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما وجد العلماء طريقة للتحقيق في العمليات الغريبة التى تسرع الجسيمات الشمسية إلى سرعات هائلة، وتعتبر التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs) والانفجارات الضخمة للبلازما شديدة الحرارة من أكثر العمليات نشاطًا في النظام الشمسى وفقا لتقرير theverge.

ويحمينا المجال المغناطيسي للأرض من أشد عواقب هذه العواصف الشمسية ، ولكن لا يزال من الممكن أن تعطل التوهجات القوية والكميات الكبيرة من الكتل الإكليلية المقذوفة حياتنا ، على سبيل المثال يمكن أن تولد CMEs الموجهة من الأرض عواصف مغناطيسية أرضية تعطل شبكات الطاقة وشبكات الاتصالات. (ومع ذلك ، ليس كل شيء سيئًا مثل هذه الانفجارات أيضًا تزيد من حدة الأضواء الشمالية ).

نتيجة لذلك ، يحرص العلماء على فهم أفضل لما يسمى بأحداث جسيمات الطاقة الشمسية (SEP) لكن التحقيق في عملية تسريع الجسيمات الأساسية التي تنطوي عليها أحداث SEP أمر صعب.

ويوضح بحث جديد لأول مرة أن الذرات المحايدة النشطة (ENAs) - وهي جزيئات بدون شحنة كهربائية تتحرك بسرعات لا تصدق يمكن استخدامها لاستكشاف عملية التسارع في أحداث SEP الكبيرة مثل CMEs والتوهجات الشمسية.

وتعتبر النتائج الجديدة وثيقة الصلة بالموضوع ، حيث تم إصدارها خلال فترة نشاط شمسي مرتفع ، وتعرضت الأرض لضربة قوية مؤخرًا بسبب التوهجات الشمسية القوية والانفجارات العسكرية الإكليلية المقذوفة العنيفة على سبيل المثال ، اندلعت بقعة شمسية متخلفة نادرة تسمى AR3296 في 7 مايو ، مرسلة توهجًا شمسيًا و CME باتجاه كوكبنا.

وضرب التوهج الشمسي، المكون من إشعاع كهرومغناطيسي، أولاً مؤينًا الجزء العلوي من الغلاف الجوي للأرض وأنتج تعتيمًا لاسلكيًا فوق غرب الولايات المتحدة والمحيط الهادئ وتتكون الكتل الإكليلية المقذوفة من البلازما، وبالتالي تتحرك ببطء أكثر بسرعات تصل إلى بضعة ملايين من الأميال في الساعة لذلك وصلت CME من حدث 7 مايو بعد بضعة أيام.

ويمكن أيضًا استخدام جزيئات ENA لمعرفة الفرق بين موقعين مختلفين لتسريع الجسيمات الشمسية، وفقًا للدراسة الجديدة، التي قادها جانج لى أستاذ علوم الفضاء في جامعة ألاباما في هنتسفيل هذه المواقع هي الحلقات الهائلة للبلازما التي تنبثق من البقع الشمسية وتؤدي إلى توهجات شمسية ومناطق تقع في اتجاه مجرى الصدمات التي يحركها التعليم الطبي المستمر.

وقال لي في بيان: "الهدف النهائي من استخدام الأجسام المُضادة (ENA) هو الحصول على معايير فيزيائية مختلفة في مواقع التسارع ويعرف العلماء أنه يمكن تسريع الجسيمات في موقعين محتملين: إما التوهجات الشمسية أو الصدمات التي تحركها CME ومع ذلك ما هو الموقع الأكثر كفاءة في تسريع الجسيمات؟ ما هو الموقع الذي يمكنه تسريع الجسيمات إلى طاقات أعلى؟ هذه أسئلة غالبًا ما يتم مناقشتها ، ونحن لا تعرف الجواب ".