شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام ميزة المراسلة الخاصة على BeReal والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، يمكنك فقط مراسلة مستخدم آخر إذا كنت صديقًا له على المنصة، ولحذف رسالة ما، يتعين على كلا الطرفين القيام بذلك، ولن يؤدي حذف رسالتك إلى حذفها من تطبيق أحد الأصدقاء، كما أن نظام الدردشة سيحتوي على ميزات الحظر والإبلاغ.
وفي وقت سابق من هذا العام، أنكرت BeReal تقريرًا تحليليًا يفيد بأن التفاعل على التطبيق قد انخفض بشكل كبير، قائلة إنه لا يزال لديه 20 مليون مستخدم نشط يوميًا.
اعترفت الشركة بأنه على الرغم من أنها كانت مشغولة خلف الكواليس، إلا أنها لم تصدر العديد من الميزات الجديدة مؤخرًا، وتبدو ميزة RealChat وكأنها وسيلة لزيادة الوقت الذي يقضيه التطبيق والسماح للأصدقاء بالتعليق بشكل خاص على المنشورات.
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