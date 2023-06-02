شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تكشف عن نظارة الواقع المختلط Quest 3.. اعرف التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أيام من كشف أبل النقاب عن نظارة الواقع المختلط xReality الخاصة بها، أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة الأم لفيس بوك عن Quest 3 - جهاز الواقع الافتراضي والمختلط من الجيل التالي للشركة، حيث يقال إن الجهاز الجديد يتميز بدقة أعلى وأداء أقوى وتقنية Meta Reality المتطورة وملف تعريف أقل نحافة وعامل شكل أكثر راحة.

وبحسب مدونتها الرسمية، فقالت Meta أن Quest 3 ستشحن في جميع البلدان التي يتم فيها دعم Meta Quest حاليًا هذا الخريف، وستبدأ السماعة بسعة 128 جيجا بايت من 499.99 دولارًا ، وقالت الشركة إنها "ستوفر خيار تخزين إضافي لأولئك الذين يريدون بعض المساحة الإضافية"، كما أعلنت الشركة أنها ستشارك المزيد من المعلومات بخصوص سماعة الرأس في Meta Connect ، الذي سيعقد في 27 سبتمبر.

ميزات ميتا Quest 3قال Meta أن Quest 3 تحصل على أعلى شاشة عرض وبصريات فطيرة للشركة لجعل المحتوى يبدو أفضل من ذي قبل، وتحت الغطاء ، تحصل سماعة الرأس على مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon التي يُزعم أنها تقدم أكثر من ضعف الأداء الرسومي مثل الجيل السابق من Snapdragon GPU في Quest 2.

ويحصل Quest 3 على تقنية Meta Reality التي تفهم وتستجيب بشكل أساسي للأشياء الموجودة في الفضاء المادي وتسمح للمستخدمين بالتنقل في تلك المساحة بطرق طبيعية، وتشمل الميزات الأخرى عبور اللون عالي الدقة والتعلم الآلي والفهم المكاني المطلوب للتفاعل مع المحتوى الافتراضي والعالم المادي في وقت واحد.

ويجعل Quest 3 Meta Reality متاحًا لعدد أكبر من الأشخاص وبسعر أقل ، مما يجعله أول عرض كبير في السوق يقدم تجارب VR و MR متطورة في جهاز واحد ، مما يضع معيارًا جديدًا لسماعات الرأس المستقبلية، وتدعي Meta أن Quest 3 هو شكل بصري أنحف بنسبة 40٪ مقارنة بـ Quest 2 ويحصل على وحدات تحكم Touch Plus معاد تصميمها.

كما أن الجديد هو تقنية TruTouch اللمسية التي ظهرت لأول مرة في Touch Pro. جميع ألعاب Quest 2 قابلة للعب على Quest 3.

فيما تعمل Meta أيضًا على خفض سعر سماعة Quest 2 التي تم إطلاقها في عام 2020، فبدءًا من 4 يونيو ، ستتوفر Quest 2 مقابل 299.99 دولارًا لطراز 128 جيجابايت و 349.99 دولارًا لمتغير 256 جيجابايت.