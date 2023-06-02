شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور روبوتا جديدا لإزالة الألغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن تطوير روبوت جديد مخصص لإزالة وتدمير الألغام الأرضية، وفقًا لتقرير RT.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة: "تمكن الخبراء في شركتي KEMZ وSignal التابعتين لمؤسستنا من تطوير روبوت جديد مخصص لإزالة وتدمير الألغام، ويمكن استعمال هذا الروبوت للتعامل مع مختلف أنواع الألغام الأرضية المضادة للأفراد".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الروبوت الجديد مبني على منصة مطورة عن منصات جرافات Ant-1000 الصغيرة، ومجهز بجنازير تمكنه من الحركة بسهولة في المناطق الوعرة، ويمكن التحكم به عن بعد، كما زوّد بكابينة مصفحة حالما قرر المشغل توجيهه بشكل يدوي.

ومن جهته قال مدير قسم تصنيع الأسلحة والذخيرة في مؤسسة"روستيخ" بيكخان أوزدويف: "روستيخ جاهزة لتسليم الدفعة الأولى من الروبوتات الجديدة للجيش الروسي هذا العام، وإن القدرة على التحكم بهذه الروبوتات عن بعد ستجعل عملية إزالة الألغام أكثر أمانا".

وتمتلك روسيا اليوم عدة أنواع من الروبوتات العسكرية المخصصة لإزالة الألغام منها روبوتات "أوران-6" التي أثبتت جدارتها في العديد من العمليات العسكرية.