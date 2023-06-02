شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأخر أول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة الفضاء Starliner التابعة لناسا.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانى سعي ناسا من الحصول على مركبة فضائية ثانية تديرها الولايات المتحدة لنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية (ISS) ضربة أخرى.

وقالت شركة الطيران العملاقة إن الإطلاق المتوقع في 21 يوليو لأول رحلة تجريبية مأهولة لطاقم طائرة بوينج CST-100 Starliner تم إلغاؤه بعد اكتشاف مشكلتين تتعلقان بالسلامة مؤخرًا، وفقا لتقرير digitartlend.

الأول يتعلق بالمظلات التي تضمن عودة الكبسولة والطاقم بسلاسة في نهاية المهمة على وجه التحديد تم تسجيل حد تحميل المظلات بشكل غير صحيح ، مما يعني أنها كانت أقل قوة مما كان يعتقد في الأصل.

وقال بيونج في بيان: "لقد أبلغنا مورد المظلات بوجود مشكلة تم تحديدها من خلال الاختبار ، مما قلل من هامش الأمان لدينا وقدم فريقنا الهندسي تحليلاً إضافيًا ، وبالنظر إلى ذلك قررنا أن الإجراء الأكثر أمانًا هو الانسحاب من فرصة الإطلاق في يوليو".

والمسألة الأخرى تتعلق بالشريط الذي يلتف حول الأسلاك في المركبة الفضائية وقالت بوينج إنه وجد أنها قابلة للاشتعال ، لذا يجب استبدالها.

وكان كل من نظام المظلة والشريط موجودين في رحلة تجريبية غير مأهولة من وإلى محطة الفضاء الدولية التي جرت في مايو من العام الماضي ، لكن المشكلات ظهرت فقط في التحليلات والاختبارات الأحدث للمركبة الفضائية.

وسيكون التأخير بمثابة خيبة أمل كبيرة لجميع المعنيين ، ليس أقلهم رائدا الفضاء - بوتش ويلمور وسوني ويليامز - اللذان تم تكليفهما بالمهمة لكن السلامة تأتي أولاً ، وستحتاج Boeing و NASA إلى الاقتناع بشكل صحيح بأن كل شيء على ما يرام قبل أن تبدأ المهمة أخيرًا من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

وقالت بوينج: "نحن نحدد الآن متى سنكون مستعدين للإطلاق ، لكننا نتوقع اختبارات إضافية للمظلات ونحن ملتزمون ببرنامج Starliner ونعمل عن كثب مع وكالة ناسا لتحديد تاريخ إطلاق جديد."

وكانت قصة ستارلاينر مضطربة وكان من المفترض أن تشرع في رحلتها الأولى في عام 2017 ، لكن مشاكل مختلفة أعاقت البرنامج ولم يكن حتى ديسمبر 2019 حتى تتمكن من الطيران لأول مرة. لكن المهمة انتهت بالفشل عندما لم تتمكن الكبسولة من الوصول إلى محطة الفضاء الدولية كما هو مخطط لها، و لم يتم فرز كل شيء إلا بعد ما يقرب من ثلاث سنوات وتمكنت Starliner من العودة مرة أخرى ، وهذه المرة الالتحام بمحطة الفضاء الدولية كجزء من مهمة ناجحة استمرت ثلاثة أيام في مايو من العام الماضي.

وتستخدم ناسا حاليًا صاروخ Falcon 9 التابع لشركة SpaceX ومركبة Crew Dragon الفضائية لبعثات رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية ، وسيمنحها النظام الثاني مزيدًا من المرونة في تخطيط المهمة. لكن مشروع Starliner يستغرق وقتًا أطول مما توقعه الجميع.