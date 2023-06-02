شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه.. إنستجرام يختبر مميزات جديدة للاقتراحات وأدوات الشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر إنستجرام حاليًا ميزة جديدة تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في المحتوى الذي يرونه في خلاصاتهم، وقد أدخلت المنصة أداة شفافية للمبدعين.

وبحسب موقع TOI الهندى، فباستخدام زر "مهتم" الجديد في المنشورات الموصى بها ، يمكن للمستخدمين إخبار انستجرام أنهم يرغبون في رؤية المزيد من هذا النوع المحدد من المحتوى، حيث تضيف هذه الميزة الجديدة إلى عناصر التحكم في التخصيص الموجودة في انستجرام ، مثل خيار "غير مهتم" ، والذي يتيح لهم إخبارهم بأنهم يرغبون في رؤية عدد أقل من المنشورات المماثلة ، مع عدم ظهور مثل هذه المنشورات في خلاصتهم.

وقد شرح آدم موسيري ، الرئيس التنفيذي لشركة انستجرام ، بالتفصيل كيفية تصنيف المحتوى على انستجرام، حيث يتم تصنيف المنشورات وReels بناءً على نشاط المستخدمين ، وترتيب القصص بناءً على تكرار تفاعل المستخدم مع المستخدم.

ويختبر انستجرام أيضًا إشعارًا جديدًا للشفافية لإبلاغ المبدعين عندما يكون وصول Reels الخاص بهم محدودًا بسبب العلامة المائية، وتهدف الميزة إلى مساعدة المبدعين على فهم سبب عدم توزيع بعض Reels الخاصة بهم على غير المتابعين، و لم يحدد انستجرام العلامات المائية التي يشير إليها ، ولكن من المحتمل أن يتم تحميل محتوى TikTok على التطبيق باسم Reels.

وفي منشور مدونة حديث ، تناول الرئيس التنفيذي لشركة انستجرام مشكلة shadowbanning - وهو مصطلح يستخدم عندما يخفي النظام الأساسي محتوى المستخدم دون تفسير، وقال إنه من مصلحة الشركة ضمان وصول المبدعين إلى جماهيرهم والازدهار على المنصة.

ولا يمنع انستجرام المحتوى لتشجيع المستخدمين على شراء الإعلانات ؛ بدلاً من ذلك ، فإنهم يعطون الأولوية لجعل النظام الأساسي أكثر جاذبية من خلال الترويج للمحتوى الأكثر إثارة للاهتمام، وأقر موسيري بأن مخاوف المستخدمين بشأن shadowbanning تظهر حاجة انستجرام لبذل المزيد لمساعدة المستخدمين على فهم ما يحدث مع حساباتهم. تحقيقًا لهذه الغاية ، وسعت الشركة مركز حالة الحساب في ديسمبر الماضي لتسهيل فهم الشركات والمبدعين لأهلية المحتوى الخاص بهم للتوصية.

وقال موسيري إن انستجرام يخطط لإضافة المزيد من أدوات الشفافية إلى حالة الحساب.