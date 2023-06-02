شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "قمر الفراولة" يظهر لمدة ثلاث أيام في السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر أن يكون القمر الكامل لشهر يونيو، والمعروف باسم "قمر الفراولة"، في أوج اكتماله يوم السبت 3 يونيو، وسيتألق بالقرب من النجم الساطع قلب العقرب في كوكبة العقرب.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، سيظهر القمر مشرقا وممتلئا خلال 3 أيام بداية من الجمعة إلى الأحد، ويبلغ ذروة اكتماله يوم السبت.

وقد أطلقت القبائل الأمريكية الأصلية على القمر الكامل لشهر يونيو اسم "قمر الفراولة" (Strawberry Moon) بالإضافة إلى "قمر نضوج التوت" (Berries Ripen Moon)، نسبة إلى موسم حصاد الفاكهة.

وسيكون "قمر الفراولة" في أوج اكتماله بعد غروب الشمس يوم السبت، عندما يصعد البدر من الشرق. وبالنسبة لتلك الموجودة في نصف الكرة الشمالي، لن يبتعد كثيرا عن الأفق الجنوبي وسيكون واحدا من أدنى الأقمار الكاملة المعلقة في العام، وهذا لأنه يحدث قبل أسابيع قليلة من الانقلاب الصيفي في 21 يونيو 2023، بينما في نصف الكرة الجنوبي، سيكون "قمر الفراولة" أحد أعلى أقمار السنة الكاملة.

وكل 20 عاما تقريبا، يتزامن "قمر الفراولة" مع تاريخ الانقلاب الشمسي، عندما تكون الشمس في أعلى ارتفاع لها ظهرا فوق الأفق.

إنه سادس قمر مكتمل في العام وآخر قمر كامل للربيع في نصف الكرة الشمالي، وسوف يرتفع البدر جنبا إلى جنب مع النجم العملاق الأحمر قلب العقرب (Antares) الواقع على بعد 550 سنة ضوئية من النظام الشمسي، وهو ألمع نجوم كوكبة العقرب على الإطلاق، والنجم الخامس عشر من حيث اللمعان في السماء كلها، بحسب EarthSky.

ولسوء الحظ، لن يكون "قمر الفراولة" باللون الأحمر أو الوردي. ولكن إذا كنت ترغب في رؤية القمر بهذه الألوان، فإن أفضل رهان لك هو مشاهدته عندما يكون منخفضا في السماء، عندما يشتت الغلاف الجوي المزيد من ضوئه الأزرق، تاركا وراءه درجات اللون البرتقالي والأحمر.

وبعد "قمر الفراولة"، سيكون البدر التالي هو "قمر الغزال" (Buck Moon)، الذي سيبلغ ذروة اكتماله يوم الإثنين 3 يوليو.