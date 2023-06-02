شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Nintendo توقف رسميًا جميع مبيعات متجر eShop في روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في العام الماضي ، وضعت Nintendo متجرها الإلكتروني في "وضع الصيانة" في روسيا ، مما حال دون وصول العملاء إلى متجر eShop فى البلاد والآن، تجعل الشركة الأمر رسميًا: توقف Nintendo جميع المبيعات في روسيا.

وأعلنت شركة Nintendo of Europe أنه اعتبارًا من 31 مايو 2023 ، ستوقف الشركة جميع مبيعات eShop الجديدة في روسيا، هذا يعني أنك لن تتمكن من إجراء أي عمليات شراء جديدة من المتجر أو استرداد الرموز الرقمية، وفقا لتقرير engadget.

وتقول Nintendo إنه سيتم حذف جميع معلومات بطاقة الائتمان وتفاصيل PayPal لأسباب أمنية وأنك لن تكون قادرًا على إنشاء حسابات Nintendo جديدة طالما تم تعيين روسيا كبلد

والخبر السار هو أن المستخدمين الذين لديهم حساب eShop روسي سيظلون قادرين على تنزيل الألعاب التي تم شراؤها مسبقًا والمحتوى القابل للتنزيل "في المستقبل المنظور". ليس من الواضح في الوقت الحالي كم من الوقت تخطط Nintendo لإبقاء متجر eShop متاحًا لهؤلاء المستخدمين.

واعتبارًا من 31 مايو 2023 ، وفي المستقبل المنظور ، سيتمكن العملاء الروس الذين لديهم حساب Nintendo حالي من إعادة تنزيل المحتوى الرقمي الذي اشتروه سابقًا. لن يكون من الممكن إجراء أي عمليات شراء جديدة أو استخدام رموز التنزيل داخل [متجر نينتندو الإلكتروني في روسيا].

وأوقفت كل من Microsoft و Sony جميع المبيعات من روسيا منذ أكثر من عام نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا. قامت استوديوهات الألعاب مثل Epic و Activision Blizzard و EA بحركات مماثلة وأوقفت المبيعات في البلاد في نفس الوقت تقريبًا. إن انضمام Nintendo إلى هذا المزيج يعني أنه لا يوجد صانعو وحدات تحكم كبار يسمحون حاليًا لمستخدميها الروس بشراء ألعاب جديدة في البلاد.