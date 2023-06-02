شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطلب من الموظفين القدوم إلى المكتب 3 أيام في الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ميتا، أنه يجب على الموظفين القدوم إلى المكتب ثلاثة أيام في الأسبوع بدءًا من 5 سبتمبر، ما يمثل تحولًا حادًا في ثقافة العمل المؤيدة عن بُعد التي دافعت عنها الشركة خلال ذروة الوباء، وتم إصدار إشعار بالسياسة المحدثة للعمال.

وأكد متحدث باسم Meta في رسالة بريد إلكتروني إلى Insider أن الموظفين المعينين في أحد المكاتب سيتم تفويضهم بالحضور في غضون ثلاثة أيام في الأسبوع.

كما أنه في إشعار عمل تمت مراجعته بواسطة The Information، والذي قدم لأول مرة عن خطط العودة إلى المكتب الجديدة، أقرت Meta أن "العودة إلى المكتب "يدعم التعاون والطاقة التي تأتي من العمل جنبًا إلى جنب مع فريقك، وهو أمر بالغ الأهمية ونحن نبني المستقبل".

قال أحد الموظفين لـ Insider إن العمال الذين تم تعيينهم في وظيفة عن بُعد في منطقة لا يوجد بها مكتب لن يتأثروا بالسياسة الجديدة، وأكد متحدث باسم Meta إن السياسة لن تنطبق على العمال الحاليين عن بعد.

قال المتحدث باسم الشركة، "نحن ملتزمون بتوزيع العمل، ونحن واثقون من قدرة الأشخاص على إحداث تأثير ذي مغزى من المكتب والمنزل على حدٍ سواء.. كما أننا ملتزمون أيضًا بالتحسين المستمر لنموذجنا لتعزيز التعاون والعلاقات والثقافة اللازمة للموظفين".

يعد تفويض العودة إلى المكتب بمثابة تحول ملحوظ في لهجة Meta، التي اعتنقت سابقًا ثقافة العمل عن بُعد، وكانت أعلنت الشركة عن خطط لتقليص المساحات المكتبية.

كما أنه في مقابلة حول استراتيجية Meta طويلة المدى في برنامج "The Tim Ferris Show" في مارس الماضي، قال زوكربيرج للبودكاست إنه يأمل أن يكون "50٪ أو أكثر من الشركة" وتعمل عن بعد بحلول نهاية العقد.

كان من المفترض أن يؤدي منتج Meta الخاص، Metaverse، إلى دخول حقبة جديدة من خيارات العمل الافتراضي عن بُعد، لكن هذا العام، وسط جولتين من عمليات التسريح، بدأت شركة التكنولوجيا في الإشارة إلى أنها ستعيد تقييم نهجها في العمل عن بُعد.