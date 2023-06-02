شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب.. غادر رئيس قسم السلامة وإدارة المحتوى فى Twitter الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد Twitter رئيسًا آخر للثقة والأمان بعد شراء Elon Musk للشركة العام الماضي، ووفقًا لرويترز، استقالت إيلا إروين المسئولة التنفيذية العليا لإدارة المحتوى بالموقع وذكرت Fortune أيضًا في وقت سابق أن حساب Slack الخاص بشركتها قد تم بالفعل إلغاء تنشيطه. بينما أكدت إروين استقالتها من كلتا المنظمتين، ولم توضح سبب رحيلها وتولى المدير التنفيذي منصب رئيس الثقة والأمان بعد أن ترك يوئيل روث المنصب نفسه في نوفمبر 2022، متراجعًا علنًا عن تصريحه السابق بأن تويتر سيكون أكثر أمانًا في ظل ماسك.

مثل روث، بدا أن إيروين مؤيدًا لمالك تويتر الذي يرى نفسه على أنه "استبداد لحرية التعبير" - ودافع عنه من منتقدي أسلوبه في الاعتدال في المحتوى. وقالت في الماضي إن ماسك أعطت فريقها الضوء الأخضر لإعطاء الأولوية للسلامة وعدم القلق بشأن التأثير على أرقام المستخدمين.

وأفاد مركز مكافحة الكراهية الرقمية مؤخرًا أن تويتر فشل في معالجة 99 % من خطاب الكراهية بشكل صحيح وسريع، بما في ذلك محتوى النازيين الجدد والعنصرية والمثليين والمتحولين جنسيًا، الذي نشره مستخدمو Twitter Blue على الموقع.

على الرغم من أن إيروين لم تكشف عن سبب تركها للشركة ، يبدو أن رحيلها قد حدث مباشرة بعد أن قالت صحيفة ديلي واير إن تويتر ألغى صفقتها لعرضها لأول مرة ما هي المرأة؟ فيلم على الموقع. وقال الشريك المؤسس للمنفذ إن Twitter عرض عليه الفرصة "لشراء حزمة لاستضافة الفيلم على صفحة مخصصة للحدث وللترويج للحدث لكل مستخدم على Twitter خلال الساعات العشر الأولى". ومع ذلك، ورد أن الموقع سحب عرضه بعد مراجعة أحد الفاحصين وأخبر المنفذ أنه لم يعد بإمكانه شراء الحزمة، كما يبدو أن تويتر أخبر المنفذ أنه سيحد من وصول الفيلم ، بالإضافة إلى وصفه بـ "السلوك البغيض" بسبب "التضليل".

للإشارة إلى أن سياسة السلوك البغيض في تويتر تنص على أن "الصور البغيضة هي شعارات أو رموز أو صور تهدف إلى تعزيز العداء والحقد ضد الآخرين على أساس العرق أو الدين أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو العرق / القومية أصل." أي شيء "يصور صورًا تحض على الكراهية غير مسموح به في الفيديو المباشر أو السيرة الذاتية للحساب أو الملف الشخصي أو صور الرأس."

ردًا على منشور المؤسس المشارك لصحيفة The Daily Wire ، غرد ماسك أن القرار كان "خطأ من قبل العديد من الأشخاص في Twitter" وأن الفيلم "مسموح به بالتأكيد". وأضاف أن عدم استخدام ضمائر شخص ما هو "فظ على الإطلاق ولا يخالف القوانين بالتأكيد" وأنه يعترض على "السلوك الوقح أو النبذ ​​أو التهديد بالعنف إذا تم استخدام ضمير أو اسم خاطئ".

وفي تغريدات متابعة ، قال ماسك إن تويتر يقوم بتحديث نظامه حتى يتمكن متابعو الديلي واير من رؤية الفيلم في خلاصتهم ومع ذلك لن يتم التوصية به أو الإعلان عنه لغير المتابعين.