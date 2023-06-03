شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقف إيلون ماسك عن التغريد 48 ساعة لأول مرة منذ بداية العام.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر إيلون ماسك، رئيس Twitter على منصته كل يوم من 2023 حتى 29 مايو، بمتوسط 36 مشاركة يومية على مدار الأسبوعين الماضيين، حتى إنه في عطلة نهاية أسبوع واحدة من الشهر الماضي، أرسل أكثر من 100 تغريدة، ولكنه اختفى أكثر من 48 ساعة عن حسابه، فما هو السبب؟.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن رحلة إيلون ماسك إلى الصين هي السبب وراء توقفه، حيث أن جدار الحماية العظيم في الصين فقط هو الذي أوقف ذلك، لأن تويتر محظور في البلاد.

وهذا يعني أن استراحة ماسك من التغريد كانت أطول فترة توقف له عن المنصة منذ يونيو أيضا من العام الماضي.

وبينما يتم حظر Twitter في الصين، غالبًا ما يتغلب الناس على ذلك باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية، لكن قد لا يكون لدى ماسك سبب وجيه للقيام بذلك لأنه تلقى ترحيباً من فئة الخمس نجوم في رحلته الأولى إلى البلاد منذ ثلاث سنوات.

ووفقًا لرويترز، فقد التقى بسادس أعلى زعيم صيني مرتبة، نائب رئيس الوزراء دينج شوكسيانج، ويعتقد أنها المرة الأولى التي يلتقي فيها وجهًا لوجه مع رئيس تنفيذي أجنبي.

وذكرت وكالة الأنباء في وقت سابق أنه التقى مع ثلاثة وزراء آخرين في الحكومة وتمتع بوليمة فخمة مكونة من 16 طبقًا.