شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول تقرير يكشف عن خسارة 4000 شخص لوظائفهم فى شهر بسبب الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك ما يقرب من 4000 شخص تم تسريحهم في مايو فقدوا وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج الذكاء الاصطناعي في التقرير الشهري لوكالة التوظيف Challenger, Gray & Christmas

ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، وجد التقرير أن حوالي 3900 من أكثر من 80 ألف عملية فقدان للوظيفة حدثت في مايو نُسبت إلى الذكاء الاصطناعى.



تشمل الأسباب الأخرى المدرجة التي تسببت في فقدان المزيد من الوظائف أشياء مثل ظروف السوق والظروف الاقتصادية أو خفض التكاليف أو إعادة الهيكلة أو عمليات الدمج والاستحواذ.



وجدت الشركة أنه بين يناير ومايو، كان هناك حوالي 417500 وظيفة مفقودة، مما يجعلها أسوأ بداية لمدة خمسة أشهر لعام منذ عام 2020، عندما أدى ظهور الوباء إلى تسريح أكثر من 1.4 مليون وظيفة، فخارج الوباء، أنتجت بداية عام 2023 أسوأ أرقام تسريح للعمال منذ تسريح 820 ألف عامل في بداية عام 2009.



أكد متحدث رسمي لـ Insider أن تقرير مايو هو المرة الأولى التي يتم فيها تضمين الذكاء الاصطناعي كسبب، وقال إن التخفيضات كلها جاءت من قطاع التكنولوجيا، الذي يتأثر بآخر التطورات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من ChatGPT إلى الميزات الجديدة التي تم الإعلان عنها على ما يبدو كل أسبوعًا من شركات مثل Google وAdobe وAmazon.



بينما تتوقع تشالنجر استمرار الاتجاه، قال المتحدث الرسمي إن بعض الشركات قد تتردد في الكشف عن الذكاء الاصطناعي كعامل محفز لتسريح العمال، ومن غير الواضح كيف سيقارن عدد الوظائف التي أنشأها الذكاء الاصطناعي بعدد الوظائف التي تم إلغاؤها بسبب ذلك.