شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روكيت لاب" يؤخر مهمة مسبار كوكب الزهرة فى الغلاف الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن Rocket Lab فى العام الماضى أنه سيشرع في مهمة طموحة لإرسال مسبار صغير إلى كوكب الزهرة للبحث عن الجزيئات العضوية في غلافه الجوي.

وكان من المفترض أن يتم الإطلاق في مايو 2023 ، لكن Rocket Lab أكد الآن أنه "ليس وشيكًا" ، حسبما أفاد موقع TechCrunch بينما لم تقدم الشركة تاريخًا جديدًا ، وتشير ورقة بحثية نُشرت في يوليو 2022 إلى أن "نافذة الإطلاق الاحتياطية متاحة فى يناير 2025 ، وفقا لتقرير engadget.

وطارت أخبار المهمة تحت الرادار كما كانت لكنها طموحة إلى حد ما ويخطط Rocket Lab لاستخدام معزز الإلكترون ومركبة الفوتون الفضائية ، وإرسال مسبار صغير إلى طبقة سحابة كوكب الزهرة على ارتفاع يتراوح بين 30 و 37 ميلًا ، حيث تكون درجات الحرارة شبيهة بالأرض. (بفضل تأثير الاحتباس الحراري للكوكب ، تزيد درجات الحرارة على السطح عن 900 درجة فهرنهايت وتضغط أكثر من 75 من الغلاف الجوي للأرض).

وبمجرد الوصول إلى هناك ، سيبحث المسبار الصغير الذي يبلغ قطره 40 سم عن جزيئات عضوية أو أدلة أخرى على أن الغلاف الجوي يمكن أن يدعم الحياة. وظهر كوكب الزهرة في الأخبار في عام 2020 بعد أن ادعى الباحثون اكتشاف علامات الفوسفين ، وهي مادة كيميائية تنتجها الكائنات الحية عادة. وعلى الرغم من كونها مثيرة للجدل فقد أثارت النتائج اهتمامًا جديدًا بجو الزهرة كمصدر محتمل للحياة ، وتتركز مهمة Rocket Lab حول ذلك تمامًا.

وفي الوقت نفسه ، إنها طريقة للشركة لتتباهى بمركبتها الفضائية الفوتونية المصممة لتتجاوز مدار الأرض إلى القمر والمريخ. في العام الماضي ، أطلق Rocket Lab بنجاح الفوتون في مهمة CAPSTONE التابعة لناسا ، والمصممة للتحقق من الاستقرار المداري لمحطة Lunar Gateway الفضائية المخطط لها.

وقضى القمر الصناعي القمري ما يقرب من ستة أشهر في المدار وطار على بعد 1000 ميل من القطب الشمالي للقمر في ما يسمى بمدار هالة شبه مستقيم.