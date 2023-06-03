شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: WinRAR تسخر من إعلان مايكروسوفت عن دعم ويندوز 11 للملفات المضغوطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت مايكروسوفت مؤخرًا تحديث Moment 3 لنظام التشغيل Windows 11 يأتي بالعديد من الميزات والتغييرات الجديدة، وقد أعلنت الشركة أيضًا عن دعم ملف .RAR الأصلي لنظام التشغيل والذي من المتوقع أن يصل في الأشهر المقبلة وسيكون متاحًا لمستخدمي Windows Insider لتجربته مبكرًا، وذلك على الرغم من أنه من غير المعروف حاليًا مدى تكامل تنسيق ملف .RAR في نظام التشغيل.

من جهتها قامت WinRAR ، الشركة التي تقف وراء تنسيق ملف RAR ، بنشر meme عبر حساب تويتر الرسمي الخاص بها، وجاء في الميم ، "نحن الآن# Windows11 "هذا جيد"".





ويعد ".rar" أحد أكثر أنواع ضغط الملفات شيوعًا والذي يوفر ضغطًا أفضل من ضغط ملفات zip، حيث ان WinRAR هو البرنامج المتاح كإصدار تجريبي لمدة 40 يومًا يسمح للمستخدمين بقراءة وإجراء التغييرات وحتى ضغط الملفات والمجلدات.

و هذا هو أحد تنسيقات الملفات المضغوطة المستخدمة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وفي حين أن هناك تنسيقات ضغط مجانية أخرى تمنح ".rar " فرصة للحصول على أموالها ، إلا أنها لا تزال تقدم مجموعة واسعة من الميزات مثل الأرشفة والتشفير وضغط مجلد بأكمله والمزيد.

والآن ، تدعم أنظمة تشغيل Windows تنسيق ملف " .zip" فقط لفترة من الوقت الآن ، وكان على المستخدمين الاعتماد على أدوات الطرف الثالث حتى للوصول إلى تنسيقات ملفات الضغط الأخرى، ومع ذلك ، فإن دعم ".rar " المضاف سيضيف بعض التنوع إلى نظام التشغيل ويسهل على المستخدمين فتح ملفات ".rar " دون الحاجة إلى برامج إضافية.