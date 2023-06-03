شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إيقاف تشغيل "التتبع الدقيق للموقع" للتطبيقات على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت أبل ميزات خصوصية الموقع المحسّنة مع نظام التشغيل iOS 15 وسمحت للمستخدمين بمشاركة بيانات الموقع التقريبية فقط مع التطبيقات والخدمات لمن يطلبونها، وكانت الفكرة وراء ذلك أن التطبيقات والخدمات لا تتطلب سوى بيانات الموقع التقريبية لتعمل بشكل صحيح، وهذا يجعل من غير الضروري تزويدهم بمعلومات دقيقة عن الموقع.

ولكن هناك تطبيقات تتطلب أيضًا بيانات الموقع الدقيقة. ومع ذلك ، فإننا نسمح لهم ثم ننسى التطبيقات والخدمات التي لها حق الوصول الكامل إلى بيانات الموقع الخاصة بنا، وفي هذه الحالة ، من المهم معرفة التطبيقات التي لها حق الوصول الكامل إلى موقعك وفي هذا الدليل سنخبرك بكيفية التحقق من ذلك وكيف يمكنك إيقاف تشغيل التتبع الدقيق للموقع على جهاز أيفون الخاص بك.

وتطلب العديد من تطبيقات iOS إذنًا دقيقًا لتتبع الموقع بشكل افتراضي في المرة الأولى التي تفتحها فيها. ويمكن أن يكون من السهل نسيان عدد أو التطبيقات التي منحت الإذن لها، و إليك كيفية إيقاف تشغيل التتبع الدقيق لموقع أيفون.





خطوات لإيقاف تشغيل التتبع الدقيق للموقع على أيفون للتطبيقات- توجه إلى الإعدادات على جهاز أيفون الخاص بك

- قم بالتمرير لأسفل واختر الخصوصية والأمان

- انقر فوق خدمات الموقع

- اختر التطبيق من القائمة للتحقق مما إذا كان التطبيق يستخدم تتبعًا دقيقًا للموقع

- قم بإيقاف تشغيل التبديل بجوار خيار الموقع الدقيق في الجزء السفلي

لاحظ أن بعض التطبيقات تتطلب الوصول الدقيق إلى الموقع لتعمل بشكل صحيح. إذا قمت بإيقاف تشغيل الموقع الدقيق لهذه التطبيقات ، فقد لا تعمل بشكل صحيح، وأيضًا ، إذا كنت تريد إيقاف تشغيل تتبع الموقع تمامًا ، فلديك أيضًا خيار اختيار أبدًا كخيار.

الفرق بين الموقع الدقيق والموقع التقريبي

كما يوحي الاسم ، يشارك الموقع الدقيق بيانات الموقع الدقيقة مثل اسم المبنى والمنطقة المحلية وما إلى ذلك. لا يشارك الموقع التقريبي سوى المنطقة التي تحافظ على خصوصية المستخدم سليمة.

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