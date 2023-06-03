شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يجعل من السهل عثور المستخدمين على القنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر واتس آب ميزات "القنوات" على نظامه الأساسي منذ فترة حتى الآن، حيث تم توفير ميزة القنوات لاختيار مختبري الإصدارات التجريبية من جميع أنحاء العالم في البداية ، ثم قام تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة Meta بتوسيع الإصدار التجريبي ليشمل المزيد من المختبرين.

وقد تم بالفعل الإبلاغ عن العديد من التطورات الأخرى المتعلقة بقنوات واتس آب، والآن ، كشف WABetaInfo أن تطبيق المراسلة الفورية يخطط لتسهيل عثور المستخدمين على قناة على النظام الأساسي، فوفقًا للتقرير ، يتم الآن طرح تحديث واتس آب beta لنظام التشغيل Android 2.23.12.4 عبر متجر Google Play ويتضمن الميزة التي تسهل العثور على قنوات جديدة.

وبناءً على التقرير ، سيحصل التطبيق على قسم جديد يسمح للمستخدمين بالبحث عن قنوات محددة، وسيتيح حقل البحث في القسم الجديد للمستخدمين كتابة نص للبحث عن قناة باسمها، وبصرف النظر عن ذلك ، سيحتوي القسم أيضًا على ثلاثة مرشحات للاختيار من بينها بما في ذلك المضافة حديثًا والشهرة والأبجدية.

والآن ، تهدف القنوات على واتس آب إلى أن تكون أداة بث جديدة للمستخدمين والتي ستسمح لهم بنشر محتوى جديد وتحديثات وما إلى ذلك على النظام الأساسي، وستعمل القنوات هنا كنوع من المجتمع حيث يمكن للمستخدمين نشر الأشياء.

ومع ذلك ، لتتمكن من مشاهدة هذه المنشورات ، سيحتاج المستخدمون إلى العثور على القناة والانضمام إليها وسيكون ذلك ممكنًا إذا تمكن المستخدمون من البحث في القنوات بشكل أفضل دون الحاجة إلى النقر فوق الروابط أو مطالبة الآخرين بمساعدتهم على الانضمام إلى القناة.

وستفعل ميزة البحث الجديدة ذلك للمستخدمين فقط. يمكنهم البحث عن قناة معينة وتصفيتها بأحد الخيارات المتاحة.