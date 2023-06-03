شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى تريند عمليات بحث جوجل بمعدلات عالية ومستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب الذكاء الاصطناعي في إحداث ضجة لأنه يتغلغل أكثر في الحياة اليومية، حتى إنه أصبح تريند عمليات بحث جوجل في الفترة الأخيرة، فلاحظ مارك شيلسكي، متخصص تقني في Alliance Bernstein، إن الاهتمام بمصطلح الذكاء الاصطناعى "AI" كان في "أعلى مستوياته على الإطلاق" استنادًا إلى بيانات من Google Trends، والتي تتعقب عدد الأشخاص الذين يبحثون عن مصطلحات معينة.



ووفقا لما ذكره موقع "Business insider"، لكنه أشار إلى أنه لا يزال أقل بكثير من مستويات الضجة لـ 'Bitcoin' فيما سبق.



يعرض تقرير شيلسكي مخططًا خطيًا يقارن بين ثلاثة مصطلحات بحث: "AI" و "metaverse" و "Bitcoin"، وصنفها على أنها أكثر القطاعات ضجة في صناعة التكنولوجيا على مدار السنوات الخمس الماضية.

بالنسبة إلى أحدث البيانات، من المحتمل ألا يكون الأشخاص قد بحثوا على Google عن "AI" بنفس التردد الذي استخدموه على "Bitcoin في ذروتها في عام 2017 حيث إن مصطلحي "الذكاء الاصطناعي" و "AI" كانا موجودين منذ ذلك الحين.



ولم ترتفع metaverse إلى مستوى أعلى بشكل ملحوظ ربما لأن الكثيرين لا يزالون ينظرون إليه على أنه مكان لألعاب الفيديو وليس شيئًا يمكن للشخص العادي استخدامه في حياته العادية، مما يثير استياء مارك زوكربيرج.

كما أنه مع خط الاتجاه لعمليات البحث "AI"، ومسيرتها الحتمية الواضحة لتكون جزءًا أكثر أهمية من أي وقت مضى، فمن المحتمل أنها مسألة وقت فقط قبل أن تتجاوز "Bitcoin" في حجم البحث.