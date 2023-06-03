شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق أجهزة "آبل" المحمولة لدى موظفى مختبر "كاسبرسكى" الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشفت شركة "مختبر كاسبرسكى" الروسية هجوما سيبرانيا على أجهزة " آبل" المحمولة لدى موظفيها، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقالت الخدمة الصحفية للشركة إن "مختبر كاسبرسكى" اكتشف إن أجهزة "أبل" المحمولة لدى موظفيها فى العالم أجمع تعرضت لهجوم سيبرانى.

جاء فى تقرير نشرته الشركة أن المقصود بالأمر هو برنامج ضار غير معروف سابقا يهاجم أجهزة iOS بغرض التجسس.

ويشار إلى أن الهاكرز هاجموا الأجهزة المحمولة التابعة لعشرات من موظفي " مختبر كاسبرسكي"، لكن البيانات أو المنتجات أو العمليات الهامة لم تتأثر.

واتضح نتيجة التحقيق الداخلي في الشركة أن الضحية تلقت رسالة iMessage مخفية مع مُرفق، ما يعني أن المهاجمين لم يطلبوا من المستخدم القيام بأي إجراءات لتثبيت الفيروس.

وقد تمكن المهاجمون من فرض السيطرة التامة على الجهاز المصاب والوصول إلى جميع البيانات، وكانت تهمهم، على وجه الخصوص، التسجيلات من الميكروفونات، والصور الفوتوغرافية من الرسائل الفورية، والموقع الجغرافي للمستخدم.

يذكر أن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى كان قد أفاد فى وقت سابق بأنه كشف عملية للاستخبارات الأمريكية نفذت عن طريق برنامج فيروسات على أجهزة Apple المحمولة.

وتعرضت لإصابات عدة آلاف الهواتف الذكية من Apple العائدة ليس للمستخدمين الروس فحسب بل أيضا لهواتف ذات أرقام أجنبية باستخدام بطاقات SIM مسجلة لدى البعثات الدبلوماسية والسفارات في روسيا، بما في ذلك في دول الناتو ودول الاتحاد السوفيتي السابق، وكذلك إسرائيل وسوريا والصين.

وشدد جهاز الأمن الفيدرالى الروسى على أن المعلومات التي تلقتها الأجهزة الخاصة الروسية تؤكد تعاون شركة "آبل" الوثيق مع المخابرات الأمريكية.

في هذا الصدد، أعاد الكرملين إلى الأذهان أن استخدام أجهزة "أيفون" لأغراض رسمية فى ديوان رئيس روسيا أمر غير مقبول ومحظور.