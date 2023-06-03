شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تُعلن عن مسابقة لبناء مركبة تسير على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن مسابقة لبناء مركبة للسير على سطح القمر تتقاطع مزاياها بين "عربة القمر" التي تعود لحقبة "أبولو" التى سارت على سطح القمر، والمركبات الآلية التى تعمل على سطح المريخ منذ سنوات.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن جهود وكالة الفضاء الأمريكية تأتي ضمن مساعيها في مهمة "أرتيمس" لإعادة رواد الفضاء إلى القمر في رحلة جديدة.

وقال ستيف مونداي، مدير برنامج المركبة القمرية الجديدة التي تسعى لها ناسا إن "المركبة الجديدة ستكون قادرة على التعامل مع التضاريس القمرية والتي عليها مراعاة إمكانية استخدامها لوقت طويل ومستدام والاعتماد على التزود من مصادر الطاقة على سطح القمر".

وأضاف أن "عربة أبولو كانت المسافة التي تتيحها نحو كيلو متر إلى كيلو مترين تقريبا لرواد الفضاء، ولهذا نحن بحاجة إلى شيء آخر .. ونحن بحاجة إلى توسيع نطاق النقل".

وتسعى مهمة "أرتيمس" التي تشرف عليها ناسا لتأسيس تواجد بشري طويل الأمد على سطح القمر، والذي بدأته في نوفمبر الماضي بإطلاق صاروخ "اس ال اس" في رحلة تجريبية بمهمة "أرتيمس 1"، والتي لن تهبط على سطح القمر ولكنها ستقترب منه بمسافة 64 ألف كيلومتر للتأكد من سلامة نقل طواقم رواد الفضاء في المهمات اللاحقة للقمر.