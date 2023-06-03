تكنولوجيا: إستعراض للوحة مفاتيح وفارة Redmagic المخصصة للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت علامة Redmagic التجارية خلال السنوات الأخيرة في التوسع بعدد من الأجهزة المخصصة للألعاب في الأسواق العالمية، وفي السطور القادمة نستعرض مميزات وعيوب ملحقات الشركة لوحة مفاتيح GK001J الميكانيكية وفارة Redmagic.

لوحة مفاتيح GK001J الميكانيكية

تعد لوحة مفاتيح GK001J الميكانيكية أول إصدار تنافس به Redmagic في الأسواق، إلا أن الشركة طورت هذا الإصدار بتصميم صلب وعالي الجودة، كما أن مفاتيح TTC Silver Speed V2 تتمتع بتجربة مميزة في الكتابة، مع صوتيات مضغوطة عند النقر على المفاتيح.

أيضاً تأتي لوحة المفاتيح بمستوى تسعير مرتفع إلا أنها تقدم تصميم ومواصفات منافسة لبعض الإصدارات في الأسواق مثل Logitech G915 Lightspeed، وCorsair K100 Air، وأيضاً Razer BlackWidow V4 Pro، لذا تعد لوحة مفاتيح GK001J الميكانيكية من بين الإختيارات المرشحة للمستخدمين.

محتوى الصندوق

تقدم Redmagic لوحة المفاتيح في صندوق فضي، حيث تحرص Redmagic على أن يعبر تصميم صندوق التغليف على رؤية الشركة.

وعند فتح الصندوق تظهر لوحة المفاتيح بالتصميم البلاستيكي في داخل حقيبة بلاستيكية للحماية، كما يتضمن صندوق التغليف كابل، وأغطية للمفاتيح keycap، وآداة لرفع المفاتيح، وهي مجموعة نموذجية للوحة مفاتيح ميكانيكية.

ويتميز صندوق التغليف بشكل عام بتجربة فاخرة، مع تصميم من الكرتون السميك من الخارج، بينما يأتي الجزء الداخلي من الصندوق بتصميم مبطن بالفوم السميك، كما يتضمن الغلاف قطعة إسفنجية لتأمين لوحة المفاتيح بشكل جيد أثناء التنقل.

ويأتي غطاء لوحة المفاتيح بتصميم من البلاستيك لحماية اللوحة، كما يتميز الغطاء بتصميم سميك ليقدم حماية أعلى مع الإستخدام اليومي، كما ينصح بإستخدامه لتخزين لوحة المفاتيح للحماية من الأتربة والغبار.

التصميم وجودة التصنيع

تتميز لوحة المفاتيح الميكانيكية من Redmagic بتصميم خفيف من البلاستيك، كما تتضمن مجموعة كبيرة من الأدوات، وتصميم أقرب ل 1800 Compact، وتأتي بوزن 1.15 كجم كما تتميز بقاعدة آمنة لتثبيت لوحة المفاتيح.

وتتميز اللوحة العلوية بتصميم سميك من الألومنيوم مع حقيبة بلاستيكية بتصميم شفاف تقريباً، أيضاً يتضمن تصميم لوحة المفاتيح عدد 4 من الوحدات المطاطية في الجزء السفلي لتثبيت لوحة المفاتيح على سطح المكتب بكفاءة أعلى.

أيضاً تتميز الوحدات المطاطية باثنان من المستويات للتحكم في إرتفاع لوحة المفاتيح وضبط اللوحة بالتجربة المفصلة للمستخدم.

كما يضم صندوق لوحة مفاتيح Redmagic الميكانيكية اثنان من الملحقات تشمل أغطية مفاتيح keycap و وآداة لرفع المفاتيح، مع كابل يتميز بطبقة نحاسية في طرفي الكابل USB-C وUSB-A، ويتميز الكابل أيضاً بتصميم بطلاء مضفر ليقاوم التعرض للتلف بشكل أكبر.

المقبض والشاشة في لوحة مفاتيح Redmagic

تأتي لوحة مفاتيح Redmagic الميكانيكية بتصميم يتضمن مقبض مع شاشة OLED صغيرة الحجم مدمجة، وهي من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة مستوى تسعير هذ الإصدار.

وعند توصيل لوحة Redmagic للمرة الأولى يظهر على الشاشة OLED رسم تخطيطي يوضح تصميم اللوحة ومع تدوير المقبض في لوحة المفاتيح تظهر 5 من الصور المختلفة للوحة Redmagic، كما يتاح للمستخدم تحميل الصور الخاصة به.

أيضاً عند الضغط على المقبض تظهر القائمة الرئيسية مع مهام مختلفة تتضمن الصوتيات، ومقاييس آداء جهاز الحاسب، ومؤثرات LED في لوحة المفاتيح، ونسبة سطوع إضاءة LED، وأيضاً سرعة إضاءة LED، إلى جانب ضبط الألوان في إضاءة لوحة المفاتيح، ولغة الشاشة، وأيضاً مفتاح مخصص للشاشة.

كما توضح الشاشة حالة تشغيل num lock، مع حالة إتصال لوحة المفاتيح، مع مستوى شحن البطارية في لوحة المفاتيح.

وتغيب عن هذا التصميم دعم المقبض ميزة التخصيص بالمهام المفضلة للمستخدم، مثل ضبط حجم الفرشاة في برنامج PhotoShop على سبيل المثال أو التمرير في Premiere Pro.

تصميم المفاتيح في لوحة Redmagic

تتميز لوحة Redmagic بأغطية للمفاتيح بتصميم للألعاب غير لامع يجمع بين ألوان الأحمر والرمادي وأيضاً اللون الأسود، كما أن يظهر التصميم المخصص للألعاب بشكل واضح في مفتاح المسافة ومفاتيح الإدخال ومفتاح escape إلى جانب مفاتيح المهام.

أيضاً تتميز اللوحة بخطوط واضحة في المفاتيح يسهل قراءتها، كما أن أغطية المفاتيح لا تسمح بنفاذ الإضاءة، لذا قد يواجه المستخدم بعض الصعوبة في حالة الإدخال في البيئة المميزة بإضاءة منخفضة.

وتستخدم Redmagic في هذا الإصدار مفاتيح TTC Speed Silvers V2، والتي لا تعد من الإختيارات الشائعة على غرار Cherry MX، أو Gateron، أو Khail، إلا أن مفاتيح TTC تتميز بآداء متوسط يفضله العديد من المستخدمين.

كما تتميز مفاتيح TTC Speed Silver V2 بتصميم مصفوف بتجربة سلسة ودقيقة في الإدخال، أيضاً لا تقدم Redmagic خيارات أخرى للتبديل عدا مفاتيح TTC، إلا أنها تبقى إختيار ممتاز للمستخدمين، حيث تتميز بتصميم يدعم خفض الضوضاء عند الكتابة، مع تصميم أملس عند النقر.

أيضاً تقدم المفاتيح تجربة بتأثير ASMR هادئ يعمل على خفض الإجهاد أثناء العمل أو تشغيل الألعاب مع إدخال دقيق يجعل من لوحة Redmagic الميكانيكية الإختيار الأفضل.

التوصيل والبطارية

تقدم لوحة مفاتيح Redmagic الميكانيكية أكثر من إختيار للإتصال، فإلى جانب الكابل المميز بتصميم ملفوف المدرج في الصندوق، يتاح أيضاً للمستخدم توصيل لوحة المفاتيح عبر ثلاثة من قنوات البلوتوث، وأيضاً دونجل 2.4GHz.

ويدعم تصميم لوحة المفاتيج التبديل بين خيارات الإتصال بسلاسة عن طريق تحريك مفتاح التشغيل إلى اليمين أو اليسار.

أيضاً يمكن للمستخدم الإختيار بين قنوات البلوتوث المتاحة عند الإتصال اللاسلكي عن طريق النقر على Fn + 1 أو2 أو 3، كما يمكن إختيار دونجل للإتصال اللاسلكي بتردد 2.4GHz مع Fn + 4.

ويتوفر أيضاً اثنان من الأنماط للوحة المفاتيح بين نمط خاص بأجهزة Windows يمكن تنشيطه عبر (Fn + W)، ونمط خاص بأجهزة ماك يمكن تنشيطه عبر النقر على (Fn + A).

كما يمكن لهذه الإختيار أن يدعم إتصال عدد 5 من الأجهزة والتبديل بينهم بسلاسة، أيضاً مع إمكانية التبديل بين نمط مخصص لأجهزة ويندوز أو نمط أجهزة ماك لن يواجه المستخدم مشكلة في لوحة مفاتيح مع أنظمة التشغيل المختلفة.

أيضاً تتوفر للوحة المفاتيح بطارية بقدرة 4000 mAh، تدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى شهر من الإستخدام دون تنشيط إضاءة LED، ومع تنشيط الإضاءة تستمر لوحة المفاتيح بعمر شحن يصل إلى 3 أيام فقط.

مفاتيح Fn والإختصارات

تقدم لوحة مفاتيح مجموعة من الإختصارات بمفتاح Fn والتي تتضمن كالآتي:

مفاتيح Fn + F1 لخفض سطوع الشاشة

مفاتيح Fn + F2 لزيادة سطوع الشاشة

مفاتيح Fn + F3 لفتح تطبيق mail

مفاتيح Fn + F4 لفتح الآلة الحاسبة

مفاتيح Fn + F5 لفتح File Explorer

مفاتيح Fn + F6 لفتح مشغل الوسائط

مفاتيح Fn + F7 لفتح المسار السابق

مفاتيح Fn + F8 للإيقاف المؤقت أو التشغيل

مفاتيح Fn + F9 لفتح المسار التالي

مفاتيح Fn + F10 لكتم الصوتيات

مفاتيح Fn + F11 لخفض الصوتيات

مفاتيح Fn + F12 لزيادة الصوتيات.

كما يتاح للمستخدم تثبيت برنامج Redmagic Cloud Driver لفتح مزيد من المميزات، وعند فتح البرنامج يمكن للمستخدم إختيار GK001J لفتح إختيارات التحكم في لوحة المفاتيح وتخصيص عنصر جديد للتحكم، حيث يمكن إختيار أي مفتاح للتخصيص بمهام مختلفة والتي تتضمن أوامر النظام، والتحكم في الوسائط، ومهام الفارة.

أيضاً يمكن للمستخدم النقر على الشاشة لتحميل صورة جديدة حيث تدعم الشاشة تحميل صورة PNG بدقة 320 × 172 بيكسل على أن تستغرق الصورة 5 دقائق للتحميل على شاشة لوحة المفاتيح.

كما يتوفر للمستخدم 10 من المؤثرات، تتضمن 7 من مؤثرات الألوان، و3 من إختيارات سرعة الإضاءة، و5 من إعدادات السطوع، ويمكن الوصول إلى هذه الإختيارات بسلاسة عبر المقبض الذي يدعم عرض هذه الإختيارات على الشاشة.

وتقدم لوحة Redmagic آداء ممتاز مع تصميم قوي وثابت، وتجربة مميزة في الكتابة بآداء هادئ، لذا تعد إختيار ممتاز للمستخدمين في لوحات المفاتيح الميكانيكية المتوسطة.

فارة الألعاب Redmagic GS001J

طورت فارة Redmagic المخصصة للألعاب لدعم المستخدم بأعلى آداء في الألعاب مع مستوى تسعير مرتفع، كما تدعم تخصيص حساسية DPI من 50 إلى 26000، وتدعم فارة أيضاً الألعاب بمعدل إقتراع 1000Hz لدعم إحتساب معدل النقر والحركة على الفارة بدقة.

كما تتميز فارة Redmagic GS001J المخصصة للألعاب بتصميم خفيف 75 جرام، لذا تقدم آداء سريع مع التحديات في الألعاب، أيضاً تدعم الفارة ثلاثة أوضاع للإتصال تشمل الإتصال السلكي، أو عن طريق البلوتوث، وأيضاً الإتصال عن طريق دونجل 2.4 جيجا هرتز.

وتتضمن فارة الألعاب بطارية بقدرة 450 mAh تدعم المستخدم في تشغيل الألعاب لأكثر من 100 ساعة، وتقدم فارة Redmagic GS001J تجربة مذهلة في الألعاب التنافسية، وهي إختيار رائع مع الأجهزة الإحترافية المخصصة للألعاب.

محتوى الصندوق

تتميز فارة Redmagic GS001J بتصميم يدعم رؤية الشركة في تصميم مخصص للألعاب، مع صندوق تغليف باللون الفضي، ولغة تصميم للفارة تحاكي Redmagic 8 Pro، ولوحة مفاتيح Redmagic الميكانيكية، وأيضاً شاشة Redmagic 4K المخصصة للألعاب.

ويتميز صندوق التغليف بقاعدة بلاستيكية، مع ملحقات الفارة في الجزء السفلي مع دليل المستخدم، مع كابل USB-C مضفر، وشريط للقبضة، ووحدات PTFE إضافية لتثبيت قاعدة الفارة، مع محول USB-C إلى USB-A لدعم الإتصال اللاسلكي في الفارة مع جهاز مستقبل 2.4GHz.

كما تتضمن الفارة في الجزء السفلي دونجل 2.4 جيجا هرتز ومفتاح اتصال 2.4 جيجا هرتز/ سلكي/ بلوتوث وزر DPI.

مواصفات الفارة

تتميز فارة Redmagic المخصصة للألعاب بمستشعر بصري PixArt PAW3395 يدعم 26000 نقطة لكل إنش، وإستجابة 1000Hz.

وتتضمن الفارة مفاتيح Kailh Black Mamba في الجانب الأيسر والأيمن، والتي تدعم عمر إفتراضي يصل إلى 80 مليون نقرة.

وتدعم الفارة ثلاثة من الأوضاع للإتصال تشمل إتصال لاسلكي 2.4GHz، وإتصال سلكي، أو إتصال عبر البلوتوث، ويمكن التبديل بين الأنماط الثلاثة من خلال عجلة التمرير في الجزء السفلي.

كما تتضمن الفارة عدد 5 من الأزرار في الجانب الأيسر والأيمن، مع عجلة تمرير، وأزرار أمامية وخلفية في الجانب الأيسر.

ولقد صممت فارة Redmagic المخصصة للألعاب لتتوافق مع أغلب المستخدمين حيث يمكن أن تدعم تشغيل الألعاب باليد اليمنى أو اليسرى.

وتتضمن فارة Redmagic GS001J بطارية بقدرة 450 mAh، والتي تدعم المستخدم بعمر تشغيل يصل إلى 100 ساعة مع تعطيل شريط LED في الفارة، أيضاً سيتاح للمستخدم تشغيل الفارة سلكياً عند الشحن لإستمرار تجربة الألعاب.

الوزن وجودة التصنيع

قد لا تكون فارة Redmagic GS001J الإصدار الأخف وزناً بين الإصدارات المنافسة المخصصة للألعاب، إلا أنها تتميز بوزن جيد 75 جرام، لكن في حالة رغبة المستخدم في الحصول على تجربة أخف يمكن إزالة الدونجل 2.4 جيجا هرتز من الفارة الذي يضيف 1 إلى 2 جرام عند إستخدام الفارة سلكياً أو عن طريق البلوتوث، إلا أنها تقدم تجربة جيدة للمستخدمين في الألعاب.

ويمكن مع هذا التصميم الخفيف للفارة أن يحصل المستخدم على تجربة سريعة في التمرير على الشاشة، والتبديل السريع بين الأهداف في الألعاب، مع إمكانية سحب نافذة لشاشة أخرى بسلاسة.

كما تدعم وحدات PTFE في الجزء السفلي من الفارة الإنزلاق على سطح المكتب بسلاسة في حالة إستخدام لوحة لتثبيت الفارة أو لا.

ولقد صممت الفارة من البلاستيك الشفاف المظلم، مما يدعم المستخدم في تبديل بعض العناصر في التصميم الخارجي، والتي لن تؤثر على آداء الفارة، إلا أن أحد السلبيات الواضحة في الفارة التصميم النهائي اللامع الذي قد يؤدي إلى إنزلاق الفارة من يد المستخدم، إلا أن الشركة تقدم في محتوى الصندوق شريط مخصص للقبض على الفارة ومقاومة الإنزلاق.

من جانب أخر يعد موضع زر DPI في فارة Redmagic، حيث يمكن تغيير DPI أثناء التنقل ليأتي الزر إلى الأسفل، لذا فإن إجراء تعديل أثناء تشغيل الألعاب يمثل صعوبة كبيرة، لكن في حالة عدم تغيير DPI لن تمثل مشكلة للمستخدم.

لكن في حالة رغبة المستخدم في تغيير حساسية الفارة أثناء التشغيل مثل التبديل إلى DPI أقل أو مستوى أعلى في الألعاب فإن فارة Redmagic لن تكون الإختيار الأمثل.

إختيارات الإتصال

تعد الإختيارات المتنوعة في الإتصال أحد أهم الجوانب الإيجابية في تصميم الفارة، حيث يتوفر للمستخدم إختيار للإتصال عبر دونجل 2.4GHz، أو الإتصال السلكي، أو عبر البلوتوث، ويعد الإتصال عبر 2.4 جيجا هرتز الإختيار الأمثل للاعبين، حيث لن يحتاج المستخدم لمواجهة مشكلة الأسلاك أثناء تشغيل الألعاب.

وفي حالة تأخر الإستجابة سيكون الكابل المرفق والمحول الإختيار الأمثل أو يمكنك إختيار الدونجل لتجربة تشغيل ألعاب لاسلكية.

أيضاً يتميز كابل USB C المرفق بطول 193 سم، لذا يقدم للمستخدم تجربة مرنة للتحكم في الفارة عن بعد، كما يتميز الكابل بتصميم مضفر ناعم.

كما يقدم الإتصال عبر البلوتوث تجربة سريعة وسلسة في الإتصال، وتدعم الفارة الإتصال مع أجهزة ويندوز أو الأجهزة المميزة بنظام تشغيل macOS، إلا أن برنامج التشغيل يتوافق مع أجهزة ويندوز فقط، لذا سيكون على المستخدم إعداد الفارة في البداية على جهاز ويندوز قبل التشغيل على جهاز ماك.

التخصيص عبر برامج التشغيل

تتوفر برامج التشغيل للتحميل عبر موقع Global Redmagic في الجزء السفلي من الصفحة الرئيسية، والذي يتوفر للتحميل بعنوان REDMAGIC Program عبر REDMAGIC Cloud Driver، أيضاً عند الإنتهاء من التثبيت سيتوفر للمستخدم ميزة تخصيص فارة الألعاب.

أيضاً من المقرر أن يتوفر للمستخدم الكثير من الإختيارات في تطبيق Redmagic Cloud Driver لبدء الإعداد، حيث يمكن تخصيص الأزرار الخمسة، وإعدادات macro، مع 5 من إعدادات DPI، وضبط معدل الإقتراع، والمسافة.

كما سيتاح للمستخدم تغيير مؤثرات الإضاءة في الفارة عبر التطبيق، وتحديث برمجيات الفارة، لكن قد يواجه المستخدم مشكلة في ضعف ترجمة الإختيارات الفرعية، ففي حالة النقر على إختيارات الإضاءة ستظهر نافذة جديدة باللغة الصينية، لذا سيمثل التطبيق صعوبة لأغلب المستخدمين.

ويمكن لشريط التمرير العلوي في الفارة تغيير سرعة المؤثرات في الفارة، بينما يعمل شريط التمرير السفلي على تغيير السطوع، حيث يتم التغيير في الوقت الفعلي.

ويتوفر للمستخدم 6 إختيارات في الإعدادات الرئيسية إختيار لإعداد macro، مع إختيار لأوامر النظام التي تم إعدادها بشكل مسبق، ومفاتيح للوسائط المتعددة، ومهام الفارة.

هل تستحق فارة Redmagic GS001J الشراء؟

تقدم فارة Redmagic المخصصة للألعاب آداء جيد مع تشغيل الألعاب المختلفة، كما تأتي الفارة بإختيارات متنوعة للإتصال، وعمر طويل لشحن البطارية، وتتضمن الفارة العديد من الأدوات المطلوبة من المستخدمين في الألعاب، إلا أن الفارة تتوفر في أمازون بسعر 149 دولار، وهو مستوى تسعير مرتفع.

وتتوفر في الأسواق عند نفس مستوى التسعير الكثير من الإصدارات المنافسة من العلامات التجارية البارزة في تطوير ملحقات الألعاب مثل Razer Viper V2 Pro، و Logitech G Pro X Superlight.

أيضاً قد يواجه المستخدمين مشكلة في إعدادات التطبيق الفرعية التي تظهر في التطبيق باللغة الصينية، من جانب أخر تعد وحدات PTFE الإضافية التي تقدم مع لوحة المفاتيح من بين مميزات هذا الإصدار مع الشريط المخصص لتثبيت الفارة بشكل أفضل ومنع الإنزلاق.

0.00 تنافس Redmagic في سوق الألعاب بلوحة مفاتيح وفارة Redmagic وهي ملحقات تتميز بأعلى آداء وأفضل جودة تصنيع مع مستوى تسعير مرتفع 8.5/10 الإيجابيات لوحة Redmagic تضم مفاتيح TTC Speed Silver V2

أغطية لوحة المفاتيح تأتي بتصميم مميز

آداء رائع عند النقر على لوحة المفاتيح

تدعم الفارة ضبط DPI بين 50 إلى 26000

أزرار تدعم التخصيص بشكل كامل السلبيات تتوفر لوحة مفاتيح Redmagic بسعر مرتفع

تتميز فارة Redmagic بمستوى تسعير مرتفع

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