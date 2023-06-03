تكنولوجيا: vivo تعلن عن هاتف vivo V29 Lite بتقنية الشحن السريع بقدرة 44W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo مؤخراً عن هاتف vivo V29 Lite الذي ينطلق بمعالج Snapdragon 695، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

يتميز هاتف vivo V29 Lite بشاشة AMOLED منحنية بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

أيضاً ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 695، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما يضم هاتف vivo V29 Lite كاميرة رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً ينطلق هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 13، وواجهة Funtouch 13، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 44W.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان هما الذهبي والأسود، بسعر 359 يورو أو 386 دولار.

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