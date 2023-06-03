تكنولوجيا: نوكيا تكشف عن هواتف Nokia C110 وC300 منخفضة التكلفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HMD Global عن هواتف Nokia C110 وC300 منخفضة التكلفة في سوق الولايات المتحدة، بسعر يبدأ من 99 دولار.

يتميز هاتف Nokia C110 بشاشة LCD بحجم 6.3 إنش وجودة عرض HD+، كما يضم هذا الإصدار رقاقة معالج MediaTek Helio P22.

بينما يأتي هاتف Nokia C300 بشاشة LCD بحجم 6.52 إنش، وجودة عرض HD+، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة Snapdragon 662.



ويضم Nokia C110 كاميرة خلفية بدقة 13 ميجا بيكسل والتي تأتي مع فلاش LED، بينما ينطلق C300 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro.

كما تأتي الكاميرة الأمامية في هاتف C110 بدقة 5 ميجا بيكسل، بينما يضم C300 كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

وتقدم نوكيا الهاتفين بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم الهاتفين التخزين الخارجي في microSD.

أيضاً تدعم الشركة الهواتف بنظام تشغيل Android 12، ويضم Nokia C110 بطارية بقدرة 3000 mAh، ويدعم الشحن بقدرة 5W، بينما يضم Nokia C300 بطارية بقدرة 4000 mAh، ويدعم الشحن بقدرة 10W.

ويتميز الهاتفين بتصميم من البولي كربونات في الغطاء الخلفي، كما تقدم نوكيا الهواتف بمعايير IP52، ومدخل للسماعات.

ويتوفر Nokia C110 بسعر يبدأ من 99 دولار، بينما تقدم الشركة هاتف Nokia C300 بسعر 139 دولار باللون الأزرق.

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