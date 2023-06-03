شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توفر رموزا تعبيرية جديدة لهواتف أندرويد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن سلسلة من الميزات الجديدة التي ستأتي قريبًا على هواتف أندرويد والساعات الذكية التي تعمل بنظام WearOS، وفي المجموع ، تم طرح سبع ميزات جديدة بواسطة جوجل، وفيما يلي بعض أهمها:





- الرموز التعبيرية "المُعاد دمجها" على هواتف أندرويدتحتوي هواتف أندرويد على مطبخ Emoji الذي يسمح للمستخدمين بإعادة دمج الرموز التعبيرية في ملصقات باستخدام Gboard، ويمكن للمستخدمين الآن الحصول على مجموعات الرموز التعبيرية ذات السمات المائية وإرسالها إلى الأصدقاء / العائلة.





- فحص الويب المظلم بحثًا عن عنوان Gmailيمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة الآن إجراء عمليات فحص لمعرفة ما إذا كان قد تم الكشف عن عناوين Gmail الخاصة بهم على شبكة الإنترنت المظلمة، وسيتلقون أيضًا إرشادات حول الإجراءات التي يمكنهم اتخاذها لحماية أنفسهم عبر الإنترنت، و قالت جوجل أيضًا إنه سيتم توسيع هذه الميزة إلى 20 دولة أخرى في الأشهر المقبلة.





- اختصار Spotify لساعات WearOSيمكن لأولئك الذين لديهم ساعات WearOS الآن تشغيل الموسيقى مباشرة من معصمهم مع إضافة اختصار Spotify.





- عناصر واجهة جديدةسيحصل مستخدمو أندرويد على ثلاثة عناصر واجهة مستخدم جديدة حيث تضيف جوجل ثلاث عناصر واجهة مستخدم جديدة ستسمح للمستخدمين برؤية المعلومات في لمحة على هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية، "اعثر بسرعة على اقتراحات الأفلام والبرامج التلفزيونية المخصصة باستخدام جوجل TV ، وتتبع الأسهم المحددة باستخدام جوجل Finance واستمتع بالعناوين الرئيسية المنسقة يوميًا من أخبار جوجل ،" قالت جوجل في منشور مدونة.





- ميزة جديدة لكتب جوجل Playباستخدام جوجل Play Books ، يمكن للمستخدمين الوصول إلى ممارسة القراءة ، والتي "تساعد القراء الجدد على تحسين المفردات ومهارات الفهم باستخدام هواتف أندرويد والأجهزة اللوحية مع توفر الآلاف من الكتب الإلكترونية للأطفال المتوافقة" ، وفقًا لما قالته جوجل.

وسيتم طرح معظم هذه الميزات في الأسابيع المقبلة، و ضع في اعتبارك أن ميزة الويب المظلم لـ Gmail متاحة فقط في الولايات المتحدة حتى الآن.