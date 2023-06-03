شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ميتا تزيل أكثر من 33 مليون "محتوي سيئ" على فيس بوك وإنستجرام فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت Meta ، الشركة الأم لـ فيس بوك وإنستجرام، في تقرير إنها أزالت أكثر من 33 مليون قطعة من المحتوى عبر 125 سياسة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها في أبريل في الهند.

وفي تقريرها الشهري الذي يتوافق مع قواعد تكنولوجيا المعلومات (إرشادات الوسيط ومدونة أخلاقيات الوسائط الرقمية) لعام 2021 ، قالت الشركة إنها أزلت 27.7 مليون جزء من المحتوى عبر 13 سياسة لـ فيس بوك وأكثر من 5.4 مليون جزء من المحتوى عبر 12 سياسة لتطبيق انستجرام بين 1-30 أبريل.

ويتعين على منصات الوسائط الرقمية والاجتماعية الكبير ، التي تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم ، نشر تقارير امتثال شهرية وفقًا لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة لعام 2021، وقالت الشركة إنها تلقت شكاوى عبر قنوات محددة مسبقًا، والتي تشمل القنوات المحددة مسبقًا لانتهاكات محددة ، وتدفقات الإصلاح الذاتي حيث يمكنهم تنزيل بياناتهم ، وسبل معالجة مشكلات الحساب التي تم اختراقها وما إلى ذلك.

وقالت الشركة "نقيس عدد أجزاء المحتوى (مثل المنشورات أو الصور أو مقاطع الفيديو أو التعليقات) التي نتخذ إجراء بشأنها لمخالفتها لمعاييرنا، قد يشمل اتخاذ الإجراء إزالة جزء من المحتوى من فيس بوك أو انستجرام أو تغطية الصور أو مقاطع الفيديو التي قد تزعج بعض الجماهير بتحذير".

ووفقًا لـ Meta ، تلقى فيس بوك 8470 تقريرًا من خلال آلية التظلم الهندية، وقدمت الشركة أدوات للمستخدمين لحل مشكلاتهم في 2225 حالة، وأضاف ميتا: "من بين التقارير الأخرى البالغ عددها 6،245 حيث كانت هناك حاجة إلى مراجعة متخصصة ، قمنا بمراجعة المحتوى وفقًا لسياساتنا، واتخذنا إجراءات بشأن إجمالي 1،244 تقريرًا. تمت مراجعة التقارير المتبقية البالغ عددها 5،001 ولكن ربما لم يتم اتخاذ إجراء بشأنها".

وعلى انستجرام ، تلقت الشركة 9676 بلاغًا من خلال آلية التظلم الهندية في الفترة من 1 إلى 30 أبريل، وقالت "من بينها ، قدمنا أدوات للمستخدمين لحل مشكلاتهم في 3591 حالة". ومن بين التقارير الأخرى البالغ عددها 6،085 تقريرًا حيث كانت هناك حاجة إلى مراجعة متخصصة ، استعرضت Meta المحتوى واتخذت إجراءات بشأن 1،664 تقريرًا في المجموع.

وقالت الشركة إن التقارير المتبقية البالغ عددها 4421 تقريرًا على إنستجرام قد تمت مراجعتها ولكن ربما لم يتم اتخاذ إجراء بشأنها.