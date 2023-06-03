شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستثمرون يتهمون ماسك بالتلاعب فى تداول عملة دوجكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم مستثمرون في إجراء قضائي جماعي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة ‏Tesla، بالتلاعب بعملة دوجكوين المشفرة ما كلفهم مليارات الدولارات حسبما نقلت CNBC.

وفي الملف الذي قُدم مساء أمس الأربعاء في محكمة مانهاتن الاتحادية، قال ‏المستثمرون إن ماسك استخدم تغريدات على تويتر ومؤثرين مأجورين على ‏الإنترنت، وظهوره في عام 2021 في برنامج "ساترداي نايت لايف" على شبكة ‏إن.بي.سي وغيرها من "حيل الدعاية" ليتداول ويحقق أرباحاً على حسابهم في عدد ‏من محافظ دوجكوين يسيطر عليها هو أو تسيطر عليها ‏Tesla‏.‏

وقال المستثمرون إن هذا تضمن بيع ماسك عملات دوجكوين بنحو 124 مليون ‏دولار في أبريل نيسان بعد أن استبدل شعار الطائر الأزرق على تويتر بشعار ‏عملة دوجكوين التي على شكل كلب شيبا إينو، مما أدى إلى قفزة بنسبة 30% في ‏سعر دوجكوين. وكان ماسك قد اشترى تويتر في أكتوبر تشرين الأول الماضي.‏

وجاء في الملف أن "نهجا مدروسا من الحيل الدعائية والتلاعب بالسوق والتداول ‏من الداخل" مكن ماسك من الاحتيال على المستثمرين والترويج لنفسه وشركاته.‏

ورفض أليكس سبيرو، محامي ماسك، التعليق. ولم يرد محامي تسلا ‏على الفور على طلب للتعليق. ولم يرد محامي المستثمرين على الفور على طلب ‏التعليق أيضا.‏

واتهم المستثمرون ماسك، وهو ثاني أغنى شخص في العالم بحسب تصنيف مجلة ‏فوربس، برفع سعر عملة دوجكوين عمدا بأكثر من 36 ألف بالمئة على مدار ‏عامين ثم تركها تنهار.‏

وأدرج المستثمرون أحدث اتهاماتهم في شكوى ثالثة معدلة مقترحة، في دعوى ‏قضائية بدأت في يونيو الماضي.‏

وكان ماسك وTesla‏ قد سعيا في مارس إلى رفض الشكوى الثانية المعدلة، ‏وفي 26 مايو ، قالا إنه لا يوجد مسوغ لتعديل آخر.‏

وفي أمر صدر الأربعاء الماضي، قال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ألفين ‏هيلرستين إنه سيجيز "على الأرجح" الشكوى الثالثة المعدلة.‏