شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستثمرون يتهمون ماسك بالتلاعب فى تداول عملة دوجكوين والان مع تفاصيل الخبر
وفي الملف الذي قُدم مساء أمس الأربعاء في محكمة مانهاتن الاتحادية، قال المستثمرون إن ماسك استخدم تغريدات على تويتر ومؤثرين مأجورين على الإنترنت، وظهوره في عام 2021 في برنامج "ساترداي نايت لايف" على شبكة إن.بي.سي وغيرها من "حيل الدعاية" ليتداول ويحقق أرباحاً على حسابهم في عدد من محافظ دوجكوين يسيطر عليها هو أو تسيطر عليها Tesla.
وجاء في الملف أن "نهجا مدروسا من الحيل الدعائية والتلاعب بالسوق والتداول من الداخل" مكن ماسك من الاحتيال على المستثمرين والترويج لنفسه وشركاته.
ورفض أليكس سبيرو، محامي ماسك، التعليق. ولم يرد محامي تسلا على الفور على طلب للتعليق. ولم يرد محامي المستثمرين على الفور على طلب التعليق أيضا.
واتهم المستثمرون ماسك، وهو ثاني أغنى شخص في العالم بحسب تصنيف مجلة فوربس، برفع سعر عملة دوجكوين عمدا بأكثر من 36 ألف بالمئة على مدار عامين ثم تركها تنهار.
وأدرج المستثمرون أحدث اتهاماتهم في شكوى ثالثة معدلة مقترحة، في دعوى قضائية بدأت في يونيو الماضي.
وكان ماسك وTesla قد سعيا في مارس إلى رفض الشكوى الثانية المعدلة، وفي 26 مايو ، قالا إنه لا يوجد مسوغ لتعديل آخر.
وفي أمر صدر الأربعاء الماضي، قال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ألفين هيلرستين إنه سيجيز "على الأرجح" الشكوى الثالثة المعدلة.
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