تكنولوجيا: Edge Dev Build من مايكروسوفت يعمل على تحسين الأداء والأمان من خلال التحديث الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت مايكروسوفت مؤخرًا عن تحديث Edge Dev Build، ليصبح الإصدار 115.0.1880.1. ويقدم التحديث أحد التحسينات الملحوظة في دمج الصور المصغرة في قسم محفوظات المستعرض، وتعزيز التعرف على صفحة الويب وتمكين تصفح أكثر كفاءة.

علاوةً على ذلك، يتمتع مستخدمو iOS الآن بالراحة من زر “الخروج من وضع InPrivate”، مما يسمح لهم بإنهاء جلسات تصفح InPrivate الخاصة بهم بسلاسة. كما يمكن لمستخدمي أندرويد الآن الاستفادة من ميزة “الحفظ في الألبوم” الجديدة كجزء من وظيفة Drop في متصفح Edge.

تتيح هذه الميزة المبتكرة للمستخدمين حفظ بيانات معينة مباشرة في ألبوم محدد، وبالتالي تحسين إدارة البيانات واسترجاعها. وفي التحديث الأخير، تم تنفيذ العديد من إصلاحات الأخطاء المهمة. وكانت أحد أبرز التصحيحات هو الخطأ الذي أدى إلى تعطل المتصفح كلما منح المستخدمون إذن للوصول إلى الميكروفون، مما أدى إلى تعطيل المهام المتعلقة بالاتصالات.

وبالمثل، تم أيضًا حل المشكلة التي تسببت في إغلاق المتصفح فجأة عند نقر المستخدمين على الزر “إرسال تعليقات” على الشريط الجانبي، مما يضمن تفاعل سلس وعمليات التعليقات. كما تم تصحيح خطأ آخر خاص بمستخدمي macOS، والذي أدى إلى تعطل المتصفح أثناء تشغيل مقاطع الفيديو في وضع الشاشة الكاملة، مما يسمح باستهلاك سلس للوسائط المتعددة دون حدوث اضطرابات غير متوقعة.

كيفية تحديث Microsoft Edge

يجب أن يتم طرح هذا التحديث للمستخدمين تلقائيًا. ومع ذلك، إذا لم يحدث ذلك، فيمكن للمستخدمين تشغيل التحديث يدويًا باتباع الخطوات التالية:

-افتح متصفح Edge.

-انقر على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من النافذة.

-حدد “المساعدة والتعليقات”.

-حدد “حول Microsoft Edge”.

-سيقوم المتصفح بالبحث عن التحديثات وتثبيتها إذا لزم الأمر.

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