تكنولوجيا: شبكات VPN يتم بيعها بشكل متوسع… وهذا قد يضر بأمان المستخدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - هناك احتمالية كبيرة إنك قد واجهت إعلانًا لشبكة افتراضية خاصة، أو خدمات VPN اثناء مشاهدتك لأي مقطع على يوتيوب او اثناء اللعب على إحدى منصات الألعاب او حتى إذا كنت تتصفح على الانترنت.

لا يقتصر الأمر على نشر إعلانات VPN في كل مكان على يوتيوب. فمنذ بداية عام 2016، رعت شركات VPN بشكل جماعي حوالي 247000 مقطع فيديو على يوتيوب، وفقًا لدانيال كون، المؤسس المشارك لشركة الاستشارات التسويقية المؤثرة ThoughtLeaders. لم يأتِ أي شيء تقريبًا قبل ذلك الوقت، مما يشير إلى نمو سريع مع انطلاق كل من التسويق المؤثر وشركات VPN.

بالنسبة إلى مستخدمي يوتيوب، فهي طريقة مربحة ومتسقة لتمويل تطلعاتهم. وبالنسبة لموفري VPN، فهي تساعد على إدخال المنتج في الاتجاه السائد. ولكن بالنسبة للمشاهد العادي، فإن الارتفاع الحاد في إعلانات VPN يضيف إلى الارتباك والمصطلحات حول الأمن السيبراني، وقد يكون مضللاً لنا بشأن مدى أماننا حقًا.

وأخذ الباحثون في جامعة ماريلاند عينة عشوائية من مئات الآلاف من الإعلانات لفهم أفضل لما يقوله هؤلاء المؤثرون عن الأمن. على الرغم من أنها ليست غير دقيقة بشكل صريح، إلا أن معظم الإعلانات تضمنت ادعاءات غامضة أو مبالغ فيها حول ما يمكن أن تفعله الشبكات الافتراضية الخاصة، وفقًا لما تقوله ميشيل مازوريك، وهي أيضًا أستاذة مشاركة في علوم الكمبيوتر في الجامعة.

كل ما يمكن لشبكة VPN فعله حقًا هو إخفاء عنوان IP الخاص بك وهوية جهاز الحاسب الخاص بك على الشبكة عن طريق إنشاء “نفق” مشفر يمنع مزود خدمة الإنترنت الخاص بك من الوصول إلى بيانات حول محفوظات الاستعراض الخاصة بك. ومع ذلك، فلا يمكنهم الاحتفاظ بسرية هويتك أو حمايتك من الاستغلال المالي أو تقديم “تشفير من الدرجة العسكرية” أو مصطلحات تسويقية أخرى تستخدمها هذه الشركات. ويشير التشفير من الدرجة العسكرية إلى AES-256، ولكنه أصبح معيارًا صناعيًا لن يحميك من التهديدات الأمنية مثل هجمات التصيد الاحتيالي.

ومع ذلك، يتم بيعها كحل أمني من خطوة واحدة، في حين أنها مجرد بداية لما يمكنك القيام به لحماية نفسك عبر الإنترنت. وقال عمر أكغول، طالب الدكتوراه في جامعة ميريلاند الذي قاد الورقة البحثية حول إعلانات VPN، إن الشركات والإعلانات “تبالغ في بيع ما يمكن أن يفعله الشخص الوظيفي”. وأضاف: “من الإشكالي أن يعتقد المستخدمون أنهم يحصلون على الحماية في الأماكن التي لا يتمتعون بها حقًا.”

تأتي معظم الإعلانات مصحوبة بهذه التحذيرات، ولكن في مجال ينطوي على مخاطر عالية ويصعب فهمه على أنه أمان، يمكن أن تكون الادعاءات المبالغ فيها ضارة. قد تكون إحدى خدمات VPN أكثر سهولة في الاستخدام من التي تليها، لكننا نعتمد على توصيات الآخرين لإخبارنا ما إذا كانت خدمة واحدة “أكثر أمانًا” أم لا.

إذا كنت تتطلع إلى إخفاء بيانات الإنترنت الخاصة بك من مزود خدمة الإنترنت، أو ترغب في بث Netflix في الخارج أو تتصل بشبكة عامة غير موثوق بها، فإن VPN ستكون استثمارًا مفيدًا. ولكن لمجرد أنك شاهدت المزيد من الإعلانات عبر الإنترنت، فهذا لا يعني أن حالات استخدام الشبكات الظاهرية الخاصة قد تغيرت.

المصدر

اعلان





