تكنولوجيا: إطلاق نظارات MIJIA Smart Audio من شاومي في 9 يونيو مقابل 899 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستكشف شاومي عن نظارات MIJIA Smart Audio خلال الأسبوع المقبل بالتحديد في 9 يونيو 2023. تم إطلاق نظارات MIJIA Smart Audio في الأصل عن طريق التمويل الجماعي منذ وقت ما، وتفتح شاومي الآن رسميًا مبيعات نظارات MIJIA Smart Audio.

تأتي نظارات MIJIA Smart Audio بتصميم ذكي وخفيف الوزن، فهي تجمع بين النظارات وسماعات الأذن وسماعات البلوتوث المفتوحة التي تسمح للمستخدم بالاستماع إلى المحتوى الصوتي أثناء التنقل. تعتبر نظارات MIJIA Smart Audio منتج 2 في 1 بتصميم خفيف الوزن، وهي تزن 38.1 جرامًا فقط.

تتمتع نظارات MIJIA Smart Audio بعمر بطارية يصل إلى 7 ساعات مع وضع التحدث المستمر. ويمكن أن يصل عمر البطارية إلى 10 ساعات عند الاستماع إلى الموسيقى. ومن حيث الاستخدام العادي، توفر النظارة 22 ساعة من الاستخدام اليومي وأكثر من أسبوع في وضع الاستعداد.

تحتوي MIJIA Smart Audio على مناطق لمس 30 مم على الجوانب وهي مصممة خصيصًا للعمليات التي لا تحتاج النظر إليها. كما يمكنك توصيل جهازين عبر البلوتوث في نفس الوقت بالنظارة الذكية دون الحاجة إلى التبديل اليدوي.

تأتي MIJIA Smart Audio بسعر 899 يوان (أي حوالي 126 دولارًا). ولم تقدم شاومي أي تفاصيل حول التوافر العالمي. سيتم إصدار المزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد الإطلاق.

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